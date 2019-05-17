اكتشاف مركب طبيعى فى البروكلى يمنع نمو الأورام السرطانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البروكلى يرتبط منذ فترة طويلة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان، وهو من عائلة النباتات التي تشمل أيضًا القرنبيط والملفوف والكرنب الأخضر وبراعم بروكسل واللفت.
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، وجد الباحثون أن البروكلى يحتوي على جزيء يعطل جينًا معروفًا يلعب دورًا في مجموعة متنوعة من الأنواع الشائعة سرطانات بشرية.
وأثبت الباحثون ، بقيادة الدكتور "بير باولو باندولف"، مدير مركز السرطان ومعهد أبحاث السرطان في مركز بيث الطبي الأمريكى، أن البروكلى يحتوى مادة تستهدف الجين المعروف باسم “WWP1” ، مما يمنع نمو الورم في حيوانات المختبر المعرضة للسرطان.
وأدرك الكيميائيون في فريق البحث أن جزيءًا صغيرًا - يُطلق عليه رسميًا اسم "الإندول - 3-كاربينول" (I3C) ، وهو مكون من البروكلي وعائلته - يمكن أن يكون هو مفتاح كبح السرطان.
وقال باندولفي: "وجدنا لاعبًا مهمًا جديدًا يقود مسارًا حاسمًا في تطور السرطان ، وهو إنزيم يمكن تثبيته بمركب طبيعي موجود في البروكلي والخضروات الصليبية الأخرى".
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