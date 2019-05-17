“FDA” تحذر: أحبار الوشم المعاد استخدامها تسبب التلوث الجرثومى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” من أحبار الوشم لأنها ملوثة بالبكتيريا ويمكن أن تؤدي إلى عدوى تشكل خطراً على الصحة.
وقالت إدارة الأغذية والعقاقير إنه على المستهلكين أن يسألوا فنان الوشم أو الاستوديو الخاص بهم عن الأحبار التي يستخدمونها وتجنب الأحبار المستعادة.
وتشمل أعراض الالتهابات المرتبطة بحبر الوشم:
الطفح أو الآفات في المناطق التي تم فيها تطبيق الحبر، وقد يصعب التعرف على هذا النوع من العدوى لأن الحالات الأخرى، مثل الحساسية ، قد يكون لها في البداية علامات وأعراض مماثلة، وبعض الالتهابات الناتجة عن الوشم يمكن أن تؤدي إلى ندبات دائمة.
وقد حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA سابقاً من أضرار الوشم، قائلة إنه لا يخلو من المخاطر ويسبب الحساسية ويمكن أن يسبب السرطان.
وقالت "FDA" إنه من 2004 إلى 2016، تلقوا ما يقرب من 400 تقرير عن مشاكل مع الوشم، مثل العدوى من أحبار الوشم الملوثة أو الحساسية.
وأكدت الدكتورة "ليندا كاتس" مديرة مكتب مستحضرات التجميل والأدوية التابع لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، أن هناك إصابات خطيرة من الممارسات غير الصحية والمعدات غير المعقمة، التى يمكن أن تنتج العدوى أيضاً عن الحبر الملوث بالبكتيريا أو التسمم.
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