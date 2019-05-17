السفيرة نميرة نجم تفتتح الدورة التدريبية القانونية الثانية

افتتحت السفيرة نميرة نجم الدورة التدريبية القانونية الثانية التي نظمها مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي للشباب القانونيين في القارة حول تسوية المنازعات في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم في القاهرة.

ورحبت نجم في كلمتها الافتتاحية بضيوف وبشباب القارة في مصر، وأضافت أن من أهم أهداف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إنشاء آلية تسوية منازعات تتعلق بحقوق والتزامات الدول الأعضاء، وتهدف إلى تسوية النزاعات بين الدول لحل الخلافات الناشئة عن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأكدت المستشارة القانونية للاتحاد أن التحكيم يعد أحد طرق تسوية المنازعات في إطار الاتفاقية، ولهذا يعقد مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي هذه الدورة التدريبية حول وسائل تسوية المنازعات وذلك من خلال التعريف وتسليط الضوء بهذه الوسيلة ودورها، وزيادة الوعي وبناء القدرات حول هذه الآلية للشباب الأفارقة.

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تضمن جدول برنامج الاجتماع التدريبي محاضرة حول صكوك تسوية المنازعات من السفيرة الدكتورة نميرة نجم، ومحاضرة البروفسير الدكتور مابينجي مكان أستاذ القانون الدولي في جامعة جنيف عن منظمة التجارة العالمية ومستقبل أفريقيا التجاري والاقتصادي في ضوء إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ودور اتفاقيات التجارة الإقليمية، ومحاضرة إيساتو ديوب المستشارة القانونيةً بمركز أكسيد للتحكيم في المنازعات الدوليةً في واشنطن، حول المراكز الدولية لتسوية منازعات الاستثمار والتآزر الشامل والآليات الوقائية للنزاعات، ومحاضرة إليزابيث تويرك من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عبر الفيديو كونفرس مباشرة من نيويورك عن التطورات الأخيرة في تسوية النزاعات في ما بين الدول، ومحاضرة الدكتور محمد صلاح عبدالوهاب رئيس قسم القانون الدولي الخاص وأستاذ التحكيم الدولي بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، ونائب رئيس المحكمة الدولية للتحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس ICC، وعضو اللجنة الاستشارية بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، حول الاستثمار والتحكيم الدولي، ومحاضرةً ليو تاميرو من منظمة أونكتاد التابعة للأمم المتحدة، وعضو غرفة التجارة الدولية الخاصة بالتحكيم بباريس، عن التطورات الأخيرة في تسوية النزاعات في ما بين الدول وحول تعيين المحكمين والمراجعة والمقارنة لقواعد المراكز التحكيمية وعرض حالة لإنفاذ الأحكام، ومحاضرة الدكتور محمد حافظ محمد عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي عن الإعلام التحكيم في المنطقة، ومحاضرة المستشار مصطفى البهبيتي بعنوان تسوية المنازعات الدولية.

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ويعقب المحاضرات في اليوم الختامي استنتاجات وتوصيات وتوزيع الشهادات على الشباب المشاركين من جانب السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي.

وتعقد الدوره التدريبية بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة، واتخذ التدريب صورة النقاشات التفاعلية من أجل السماح للحضور بتداول وجهات النظر وإثراء النقاشات.

وتنعقد الدورة التدريبية بشأن وسائل فض المنازعات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على مدار خمسة أيام، ويحضر الجلسات التدريبيه 35 شابا ممثلا عن حكومات الدول الأعضاء بمبادرة من مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي.

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