شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. تعرف على أهمية الكربوهيدرات للجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكربوهيدرات مصدر هام من الأغذية التي يعتمد الجسم عليها وتساهم بشكل كبير في تقوية عضلات الجسم ونشاط الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أهمية الكربوهيدرات لجسم الإنسان، وفقا لموقع " webmed".

س..ما هي الكربوهيدرات؟

ج..هي وقود الجسم وتعد من مصدر قوي للطاقة التي يحتاجها الجسم، ولها العديد من الفوائد الهامة لجسم الإنسان.

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س..ما هي أنواع الكربوهيدرات؟

ج..هناك نوعان من الكربوهيدرات، الأول البسيطة وهي السكر والعسل أي هي ذات الطعم الحلو.

أما الكربوهيدرات المعقدة، فهي توجد في الخبز والبقوليات والمكرونة، وهي من الأطعمة التي تأخذ وقت طويل في التخلص منها وهضمها، وأيضا ينصح بتناولها خلال شهر رمضان والصيام لأنها تزيد من الشعور بالشبع لفترات زمنية طويلة، لذا لا تترد في تناولها في وجبة السحور.

س..ما هي فوائد الكربوهيدرات للجسم؟

ج..تعمل علي إمداد الجسم بالطاقة وتمده أيضا بالحيوية والنشاط، كما انها تحفاظ على صحة عضلات الجسم وتحد من تعرضها لأى مشاكل صحية، وتزيد من الشعور بالشبع لفترات زمنية طويلة وهذا يعد من العوامل الجيدة للراغبين فى التخلص من الوزن الزائد.