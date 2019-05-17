شكرا لقرائتكم خبر عن للتغلب على العطش وفقدان السوائل فى الصيام..أطعمه ومشروبات غنيه بالبوتاسيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع درجات الحراراه خلال ساعات النهار تزامنا مع صيام شهر رمضان قد يعرض جسم الإنسان إلى فقدان الكثير من السوائل والماء خاصة مع أوقات المذاكرة والإمتحانات للطلاب وهو ما يجعلهم يشعرون بالعطش الشديد ،وهو ما يتطلب بالضررورة الحرص على تناول أطعمه ومشروبات خلاف وجبات الفطار والسحور غنيه بعنصر البوتاسيوم لتعويض الفاقد خلال ساعات الصيام .

والبوتاسيوم هو معدن موجود في بعض الأطعمة يساعد تناول كمية مناسبة منه البوتاسيوم في النظام الغذائي على الحفاظ على الصحه ويمكنك الحصول عليه من الكثير من الأطعمه والمشروبات وفقا لما لما ذكره موقع " webmd.com"

فواكه غنية بالبوتاسيوم

الموز ، والبرتقال ، والشمام ، والعسل ، والمشمش ، والجريب فروت ،بعض الفواكه المجففة ، مثل الخوخ والزبيب والتمر ، تحتوي أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم، فتناول كأس من الخشاف يوميا على الفطار يعوض جسمك بالبوتاسيوم الذى يحتاجه.

الخشاف

Advertisements

خضراوت مليئة بالبوتاسيوم

السبانخ المطبوخة ،القرنبيط المطبوخ ،البطاطا ،البطاطا الحلوة، المشروم ،البسله،الخيار ،الكوسة، الباذنجان ،القرع،الخضراوات الورقية

عصير البرتقال ،عصير الطماطم ،عصير البرقوق،عصير المشمش، عصير جريب فروت ،بالإضافة إلى بعض منتجات الألبان ، مثل الحليب واللبن الزبادي ، تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم .