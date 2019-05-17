شكرا لقرائتكم خبر عن العيون مبتكدبش... ٥ أمراض يمكن اكتشافهم من خلال عينيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

العين ليست فقط المرآه التى ننظر من خلالها على العالم، ولكنها أيضا دليل على صحتك، فقد تكشف عينيك عن صحتك من خلال بعض العلامات البسيطة التى تظهر عليها.

ووفقا لموقع " cbsnews" هناك 5 أمراض يمكن اكتشافها من خلال العين والتى نعرضها خلال التقرير التالى:

جحوظ العين والغدة الدرقية

حجوظ العين هي علامة شائعة على مرض مثل فرط نشاط الغدة الدرقية. بالإضافة إلى مظهر العينين ، فإن الأشخاص الذين يعانون من الجخوظ يعانون غالبًا من فقدان الوزن والعصبية ونبض سريع أو غير منتظم.

جحوظ العين

حلقة رمادية حول القرنية والكوليسترول

وجود حلقة رمادية حول حافة القرنية ، يطلق عليها الأطباء اسم قوس الأسنان ، وهى ترتبط بارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية، وزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية. يجب على أي شخص يعاني من هذه الحالة إجراء فحص دم للتأكد من ارتفاع نسبة الدهون في الدم - وخاصة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا.

غيامة العين ومرض السكر

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إعتام عدسة العين - هو مرض اكثر شيوعا فى كبار السن، ويمكن تصحيحها عن طريق الجراحة ، يمكن أن يكون للإعتام عدسة العين التي تنشأ عند الشباب مجموعة متنوعة من الأسباب ، بما في ذلك الأورام والسكر ، وكذلك الآثار الجانبية لبعض الأدوية.

غيامه العين

التهاب وتورم الجفون وسرطان الجلد

يمكن أن تظهر سرطان الخلايا القاعدية في بعض الأماكن الغريبة جدًا ، بما في ذلك الجفن ، حيث تسبب غالبًا التهابًا لا يشفي وفقدان الرموش. وهذا شيء لا يمكن تجاهله.

على الرغم من أن سرطانات جلد الخلايا القاعدية ليست قاتلة في العادة ، فإنها يمكن أن تسبب تشوهات شديدة وعمى وحتى موت إذا وصلوا إلى المخ من خلال العين.

ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم

يمكن للأطباء اكتشاف أدلة على ارتفاع ضغط الدم من خلال النظر في شبكية العين، حيث يسبب الضغط على الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين إلى الالتواء.