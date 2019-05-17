كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 مايو 2019 05:46 مساءً - يختلف الحمل بتوأم عن الحمل بجنين واحد، ليس بسبب كبر الحجم بالطبع وليس لأن الأم تحتاج لطعام يكفي ثلاثة أشخاص كما يقول العامة، ولكن لأن الحمل بتوأم يحتاج لرعاية خاصة ويجب أن تكتشف الحامل مبكراً أنها حامل بأكثر من جنين، فما هي أعراض الحمل بتوأم؟ الدكتور علاء الدرويش _ استشاري النساء والولادة _يشير إلى الأعراض التالية التي تعني أنك سوف تستقبلين توأماً: ارتفاع نسبة البروتين في دم الأم لأن لديها أكثر من جنين وكل واحد يقوم كبده بإفراز البروتين الذي يضخ في دمها.

ارتفاع نسبة احتفاظ جسمها بالسوائل والأملاح.

نسبة الوحام تزداد.

يزداد الوزن بسرعة وبصورة واضحة منذ الأشهر الأولى.

التعب والإرهاق وارتفاع ضربات القلب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 أعراض للحمل بتوأم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.