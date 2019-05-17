تطبيق لمراقبة الأطفال الرضع أثناء النوم

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 مايو 2019 05:46 مساءً - في زمن التكنولوجيا والاعتماد على الهواتف الذكية، تمَّ عمل تطبيق baby monitor 3G، الذي يوفِّر للوالدين بثًّا مباشرًا من غرفة نوم الرضيع إلى الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي أو المكتبي عبر الواي فاي،
ومن مميزات التطبيق أنه يرسل تنبيهًا في حال استيقاظ الطفل، وكذلك يتيح للوالدين إمكانية تشغيل موسيقى هادئة أو التحدث مع الرضيع، فضلًا عن أنه يقدِّم للوالدين سجلاًّ عن نوم الرضيع؛ من أجل معرفة أنماط نومه.
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