انت الان تتابع موضوع نشرة دواء ” omformin ” .. اومفورمين والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعتبر السكري من أكثر الأمراض انتشارا في العالم، حيث يصاب به الكبير والصغير، يعتبر من أخطر الأمراض التي تؤثر على باقي أعضاء الجسم، لم يتم التوصل إلى علاج نهائي له حتى الآن ولكن هناك أدوية تساعد على ضبط معدلات السكر في الدم، ومنها دواء اومفورمين Omformin، وهو موضوع مقالتنا، ولكن أولاً دعونا نتعرف علي هذا المرض الخطير.

مرض السكري

يعتبر مرض السكري من الأمراض الأيضية المزمنة، والذي يسببه هو خلل في عضو البنكرياس في الجسم المسئول عن إنتاج الأنسولين في الجسم، حيث يسبب الارتفاع في نسبة السكر في الدم، مرض السكري منتشر في العالم أجمع وبالأخص النوع الثاني من مرض السكري، الذي يصيب أكثر من مليون ونصف مليون على مستوى العالم.

من أهم أشهر العوامل التي تسبب هذا المرض الطعام الغير صحي وعدم ممارسة الرياضة والسمنة الزائدة والعامل الوراثي والتوتر النفسي، لذلك أحياناً تقوم الدول بالتوعية الصحية لمواطنيها، لحثهم على ممارسة الرياضة وتناول الأكل الصحي وخسارة الوزن الزائد، وكذلك حث المواطنين على تغريم الزواج في حالة وجود مرض السكري متوارث في العائلة.

دواء اومفورمين

يعالج اومفورمين في الأساس مرضى السكري من الدرجة الثانية المنتشر بحدة حول العالم، يقوم هذا الدواء بتخفيض نسب السكر في الدم ويؤخذ كبسولات عن طريق الفم، حيث يقوم اومفورمين بضبط مستويات الجلوكوز في الدم، يمكن تناول الميتفورمين وحيداً ويمكن أخذه بجانب أدوية السكر الأخرى، كما أن اومفورمين يستخدم لتكيس المبايض عن النساء التي يعانون من هذه الإصابة، ونحن هنا سنقوم بذكر تفاصيل هذا الدواء المهم لعلاج النوع الثاني من مرض السكر وهم مرضى السكر المرتفع.

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دواعي استعمال اومفورمين

-يستخدم اومفورمين لعلاج مرضى النوع الثاني من السكر، وهم أصحاب السكر المرتفع في الدم.

-يستخدم اومفورمين حينما تكون التمارين الرياضية والحميات الغذائية غير كافية لضبط معدل الجلوكوز في الدم عند المريض.

-يمكن أخذ أدوية أخرى للسكر مع اومفورمين أو الأنسولين.

-يمكن تناوله للسيدات المصابات بتكيس في المبايض.

-يمكن استخدام اومفورمين لمن يعانون زيادة شديدة في الوزن.

الجرعات وطرق الاستعمال الاومفورمين

-يمكن تناول اومفورمين مع الطعام أو بدونه.

-جرعة الشخص البالغ في اليوم مرتين بمعدل 500 ملي جرام أو مرة واحدة بمعدل 850 ملي جرام.

-تزيد الجرعة أسبوعياً ابتدئا من 500 مليجرام في اليوم حتي تصل إلي 2000 مليجرام في اليوم الواحد حيث تقسم على ثلاث جرعات ثلاث مرات في اليوم مع الطعام.

-تؤخذ أقصى جرعة من هذا الدواء بمعدل 2550 في اليوم.

-أما بالنسبة للأطفال ما فوق العشر سنوات تكون الجرعة من الأقراص سريعة المفعول وبنفس الجرعات التي تعطي للشخص البالغ ويتم زيادتها كذلك بنفس المعدل، أما الأقراص ممتدة المفعول فلا تقدم للأطفال.

-أما من هم مصابون بالفشل الكلوي فلابد من تعديل الجرعات لهم، حسب استشارة الطبيب المعالج.

-إذا كان الشخص لا يستطيع بلع الأقراص يمكن طحنها لهم.

-في حالة قيام المريض أخذ جرعة زائدة فلا بد من استشارة الطبيب علي الفور حتي لا يحدث أي تسمم في الجسم، أو أي أضرار أخرى بالغة في الجسم.

– يمكن تعويض الجرعة في حالة نسيانها ولكن يجب أن يكون هناك فاصل بين الجرعات في اليوم الواحد.

الآثار الجانبية لاومفورمين

-من الممكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو الإسهال أو عدم الرغبة في الأكل أو التقيؤ.

-من الممكن أن يحدث تخمة أو انتفاخ في البطن أو الشعور بحرقة وضعف عام والشعور بألم في العضلات.

-من الممكن أن يسبب هذا الدواء التهاب في الجهاز التنفسي العلوي ومن الممكن أن يسبب أيضاً حساسية على الجلد.

-فقدان في الوزن عند البعض.

-الشعور بطعم معدني مزعج.

-انخفاض كبير في نسبة السكر في الدم.

-خفقان زائد في القلب وعسر في التنفس وزيادة في نسب العرق من الجسم.

-احمرار في الوجه واعتلال بالأظافر وألم في الصدر.

-الشعور بدوخة ودوار وصداع شديد قشعريرة في الجسم.

-الشعور بأعراض تشبه أعراض الإصابة بالأنفلونزا إلى حد كبير.

الاحتياطات والموانع لاستخدام دواء أو مفرومين

-لا يستخدم هذا الدواء مع الأطفال المصابين بالسكر الأقل من عشر أعوام.

-من لديهم مشاكل في الكلى أو الكبد أو مرضى القلب الذين تعرضوا لذبحة قلبية حديثة.

-المرضى الذين يعانون مشاكل في الجهاز التنفسي عليهم الابتعاد عن تناول هذا الدواء.

-يمنع استخدامه الذين لديهم حساسية مفرطة من أي مكون من مكونات هذا الدواء.

-من يعانون من فشل قلبي أو صدمة أو احتشاء قلبي أو تسمم في الدم عليهم أن يمتنعوا عن استخدامه.

-المرضى الذين يعانون من قصور في الكبد أو تسمم حاد بسبب الكحوليات او إدمانهم على الكحوليات عليهم الحذر عند استخدامه.

-أثناء الرضاعة أو الحمل لا يجب تناول هذا الدواء إلا بعد أن يتم استشارة الطبيب وتحديد جرعات مناسبة فحالة كان من الضروري استخدامه,

-يتم التوقف عن تناول هذا الدواء في حالة ارتفاع البولينا أو في حالة الإصابة بالجفاف أو قبل الخضوع لجراحة.

وفي النهاية نتمني أن نكون قد أفدناكم بمعلومات عن مرض السكري و دواء اومفرومين، ونتمنى من الله الشفاء العاجل لكل المرضى في كل مكان.