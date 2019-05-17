انت الان تتابع موضوع طريقة اخراج الماء من الاذن والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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ان الاذن الموجودة في جسم الانسان تتكون من ثلاث أجزاء رئيسية، اولهم الاذن الخارجية، وهي المسؤولة عن جمع الاصوات، والاذن الوسطى، وهي مهمتها اخذ كل الموجات الصوتية، ويقوم بتحويلها لهزازات يتم توصيلها الى الاذن الداخلية، وثالثا هي الاذن الداخلية، وهي المسؤولة عن اخذ الاهتزازات التي تصل اليها الى قوقعة الاذن، ولكن هناك بعض المشاكل التي تواجه الأشخاص والتي لها علاقة بالأذن مثل دخول الماء في الاذن، واليوم سنتعرف عن كيفية استخراج الماء من الاذن.

ما هي المادة الشمعية

ان المادة الشمعية التي توجد في الاذن توجد في الجزء الخارجي من الاذن، وتكون عبارة عن مادة لامعة ولزجة، كما انها تتكون من خلال بعض الغدد التي توجد في ذلك الجزء، وتلك المادة يوجد منها نوعان، نوع رطب للغاية ونوع اخر جاف.

كما ان وظيفة المادة الشمعية هي حماية وترطيب الجلد داخل قناة الاذن، وتحميها من الجفاف وتقلل شعور الشخص بالحكة، كما ان المادة الشمعية يوجد بها بعض المركبات الكيميائية التي تحارب أي التهابات من الممكن ان تصيب الاذن، كما انها تحمي الاذن من أي اوساخ او غبار من الممكن ان يدخل الى الاذن.

دخول الماء الى الاذن

من الممكن ان يدخل الماء الى الاذن عن طريق السباحة او الاستحمام، وهنا يشعر الشخص ببعض الألم في الاذن، وأيضا الكثير من الصعوبات التي يواجها الشخص في السمع، وفي ذلك الوقت عليك ان تخرج الماء من الاذن بسرعة حتى لا يحدث أي التهابات في الاذن، وهناك بعض الطرق التي من الممكن اتباعها للتخلص من الماء.

الطرق المنزلية لاستخراج الماء من الاذن

الثوم وزيت الزيتون

ان الثوم له القدرة في طرد الماء من الاذن، كما انه له الكثير من الخصائص التي تقوم بمحاربة الجراثيم حتى لا يحدث أي التهاب في الاذن، فمن الممكن ان نقوم بطحن فصوص الثوم ونقوم بخلطها بكمية مناسبة من زيت الزيتون، أي قطرتين الى ثلاث قطرات، ونقوم بوضع الخليط الى داخل الاذن ونتركه بضع دقائق، ثم بعدها نقوم بإمالة الرأس حت تستطيع ان تخرج الخليط والماء أيضا.

الكحول مع الخل

الخل أيضا يمتاز بخصائصه المضادة للجراثيم، فهو يعمل على قتلها، والكحول له دور كبير في تجفيف الماء الموجودة داخل الاذن.

مضغ الطعام او اللبان

طريقة المضغ هي من الطرق المميزة التي تعمل على تحريك الماء الموجود داخل الاذن السمعية، وتلك الطريقة تساعد كثيرا في اخراج الماء بشكل كامل.

اغلاق الفم تماما

عليك ان تقوم بأغلاق الفم وأيضا اغلاق الانف، وعليك ان تحاول بضغط الماء حتى يخرج من الاذن.

استخدام مجفف الشعر

من الممكن ان تقوم باستخدام مجفف الشعر لتجفيف الماء الموجود في الاذن، وذلك عن طريق سحب صيوان الاذن ونقوم بتسليط المجفف الى داخل الاذن على درجة حرارة مناسبة وبمسافة أيضا مناسبة، ومن خلال تلك الطريقة من الممكن ان يتبخر الماء الموجود في الاذن بكل سهولة.

استنشاق البخار

وذلك لان البخار يعمل على فتح القناة السمعية حتى يخرج الماء منها، ويمكن ان نفعل ذلك من خلال وضع الراس بالقرب من وعاء به ماء ساخن، ونقوم بتغطية الراس بمنشفة ونستمر على تلك الحالة من خمس الى عشر دقائق، ثم بعدها نقوم بإمالة الراس حتى يخرج الماء الموجود في الاذن منه.

نصائح لتقليل دخول الماء للأذن

1_ ان نقوم باستخدام سداده الاذن الخاصة بالسباحة قبل النزول الى الماء، وذلك لأنها تقلل من فرصة دخول الماء الى الاذن.

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2_ عليك ان تتأكد من نظافة وجفاف الاذن بعد خروجك من الماء.

3_ عليك أيضا ان تتجنب السباحة في الماء القذرة.

4_ من الممكن أيضا ان تضع قطرة من زيت الزيتون داخل الاذن، فهو يساعد في تليين الانسجة التي توجد في الاذن وتساعد في التخلص من الماء بسهولة.

5_ كما انه عليك تقوم بزيارة الطبيب كشف دوري حتى تطمئن على الاذن وتحافظ عليها من خلال بعض التعليمات التي يقوم بإعطائها الطبيب الينا.

6_ عدم اللعب في الاذن بشكل دائم، وخاصة عندما تحاول إزالة الشمع الموجود بها، فتلك الطريقة من الممكن ان تأذي الاذن بشكل كبير ومن الممكن ان تخدش الاذن أيضا.

7_ عليك ان تتجنب الاستماع الى الأصوات المزعجة والضوضاء المتكررة، مثل الموسيقى الصاخبة وغيرها.

8_ من الممكن ان تقوم باستخدام قماشة نظيفة وتنظيف الاذن بها بدل من استخدام اعواد القطن، فهي تقوم بدفع لمادة الدهنية الى الداخل بدل من إخراجها.

علامات الخطر لفقد السمع

1_ صعوبة سماع الحديث مع وجود بعض الأصوات المزعجة في الخلف.

2_ طلبك الدائم من الأشخاص بإعادة كلامهم مرة أخرى.

3_ صعوبة سماع الاخرين من خلال الهاتف المحمول او العادي.

4_ ان تكون بحاجة الى رفع صوت التلفاز او الراديو اثناء الاستماع.