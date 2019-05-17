شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك فى رمضان بمشروب التمر هندى.. هيقوى مناعتك ويحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التمر هندى من المشروبات الغنية بالعديد من العناصر لغذائية المهمة لجسم الإنسان، ونجد أنه من المشروبات الأساسية على الموائد فى شهر رمضان، وخلال دلع جسمك نتعرف على فوائد تناول مشروب التمر هندى، وفقا لموقع "dovemed".



فوائد مشروب التمر الهندي

فوائد مشروب التمر هندى

- يحافظ على صحة القلب، ويحد من التعرض لأى مشاكل صحية به كمشاكل فى الشرايين أو الإصابة بالجلطات.

- يحافظ على نسبة الكوليسترول فى الجسم ويحد من تعرضه للارتفاع.

- يعمل على تنظيم نسبة الضغط فى الدم ويحد من ارتفاعه.

- يقوى الجهاز المناعى فى الجسم ويحد من تعرضه للإضابة بالأمراض المختلفة.

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- تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان، لأنه غنى بمضادات الأكسدة.

- يحد من الإصابة بالتهابات الجسم ويعمل على الوقاية من تعرض المفاصل والعضلات لأى مشكلة صحية.

- يحافظ على صحة الأوعية فى الجسم.



فوائد التمر الهندي

- يعمل على تحسين الهضم والحد من تعرض المعدة لأى مشكلة به كالإصابة بالإمساك أو الإسهال أو الانتفاخ.

- يعمل على إنقاص الوزن بشكل كبير، ويحد من التعرض لزيادة به.

- يقلل فرص الإصابة بمرض السكر.