شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات.. عسر الهضم والغثيان وألم الفك علامات لإصابتك بأزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأزمات القلبية أمر مزعج يهدد حياة أى شخص بشكل مفاجئ نتيجة لأسباب نفسية أو عضوية أو عيوب خلقية، لكن فى النهاية تكون النتيجة نوبة حادة فى القلب، وتختلف الأعراض بين الرجال والنساء خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الأزمة القلبية عند السيدات

وأكدت العديد من الدراسات أن الأعراض التى تظهر فى أغلب الأحيان لدى النساء اللاتى تعرضن لأزمة قلبية تختلف عن أعراض النوبة القلبية "الكلاسيكية" مثل ألم ووخز بالصدر، والأمر الملفت للنظر فى الدراسات التى أجريت على السيدات اللاتى تعرضن لتلك النوبات أن 80% منهن اشتكوا من أعراض كالتوتر وقله النوم والتعب والإرهاق الذائد لمدة شهر على الأقل قبل حدوث أزمات قلبية واضحة، وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday"".

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وأعراض أمراض القلب الشائعة لدى النساء هى:

عسر الهضم

الدوخة، شحوب الوجه، ضيق التنفس، الإغماء، القلق، غثيان، قىء، ألم الفك، ألم الرقبة، ألم فى الظهر، عسر الهضم، وخز فى الصدر والمعدة، تعرق بارد.

الم الفك

وتشعر بعض النساء اللاتى أصبن بأزمات قلبية بالتعب الشديد، حتى لو كن جالسات لفترة من الوقت أو لم يتحركن كثيرًا ويصل الأمر عدم قدرتهن على القيام بأنشطة بسيطة.