شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك عربى.. الهريس والتشريب والميدم أكلات كويتية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

الإفطار من الكويت

الميدم

أيضا من الأكلات المشهورة بالكويت والتى تصنع من سمك الهامور والارز البسمتى طويل الحبة مع بهارات القرفة ووالليمون الأسود "لومى" والقرفة.

الهريس

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الهريس لا تخلو مائدة الإفطار التي تقدم في شهر رمضان منه والذى يعد واحدة من الأكلات الكويتية المعروفة خلال هذا الشهر والتي تشكل طبقا رئيسيا وأساسيا فيها.

الهريس

وتصنع من القمح المهروس مع اللحم ويضاف إليها عند التقديم السكر الناعم والسمن البلدي و القرفة المطحون، وهو من الأكلات الدسمة التى تعطى سعرات حرارية كبيرة للجسم.

التشريب

من أكثر الأكلات بالكويت شهرة و هي التشريبة الكويتية , فهي من الأكلات الشعبية المحببة التي يحب تناولها الكثيرون من الشعب الكويتي و بخاصة في شهر رمضان الكريم ، فلا تخلو المائدة الكويتية من التشريبة في إفطار شهر رمضان ولا يمكن الاستغناء عنها.



التشريب

وهى عبارة عن خبز الخمير أو الرقاق مقطعا قطعا صغيرة ويسكب عليه مرق اللحم الذي يحتوي بالغالب على صنفين هما القرع والبطاطس وحبات من الليمون الجاف الذي يعرف بـ «لومي».