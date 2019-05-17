شكرا لقرائتكم خبر عن الكلمات المتقاطعة وحل الألغاز تحمى من الخرف فى الكبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الكلمات المتقاطعة والسودوكو قد تبقي عقلك أصغر سنًا في منتصف العمر.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن الجلوس لحل الألغاز مرة واحدة يوميًا له تأثير كبير على الذاكرة، وقد يساعد على درء الخرف في الحياة اللاحقة.



حل الكلمات المتقاطعة

ولتأكيد نتائج الدراسة حلل الباحثون كيفية تأثير الألغاز على الأشخاص الذين تجاوزوا الخمسين من العمر عن طريق مجموعة من الاختبارات الإدراكية على مدار أسبوع.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين قاموا بحل ألغاز الكلمات المتقاطعة يومياً أدوا أداءً أفضل مثل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، وكان لدى عشاق الألغاز عددًا من مهارات التفكير مثل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عنهم بثماني سنوات.

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هذا يشير إلى أن الألغاز قد تمنع تراجع الذاكرة في السن الأكبر ، مما يوفر "احتياطيًا" عقليًا يمكن أن يمنع أو يؤخر الخرف.

وقالت الدكتورة "آن كوربيت"، مؤلفة أول دراسة عن ألغاز الكلمة والأرقام ، من جامعة إكسيتر: "إن معظم الأشخاص المشاركين في هذا البحث قاموا بحل الكلمات المتقاطعة أو سودوكو ، والتي تعزز الذاكرة وتحسن قدرات حل المشكلات والتركيز".

وأوضحت "كوربيت" إن نظرية العمل الكامنة وراء ذلك هي أن المخ عضلة تمامًا مثل أي عضلة أخرى في الجسم ، والاستمرار في استخدامه سيؤدي إلى تحسين قدرته وقدرته على التكيف.

وأضافت "كوربيت"، أن الدماغ تتكون من الكثير من الاتصالات التي نحتاج إلى استخدامها بانتظام في أنشطة مثل الألغاز حتى لا نفقدها.