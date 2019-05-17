انت الان تتابع موضوع مراحل ظهور الأسنان عند الأطفال بالترتيب والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يطلق على أسنان الأطفال اسم الأسنان الأولية أو الأسنان الحليبية، ويصل عدد هذه الأسنان إلى 20 سنة، ولكل منها شكل معين يميزها عن السنة الأخرى، كما أن هذه الأسنان تختلف في موقعها أيضًا، وعادة ما يبدأ ظهور الأسنان الأولية عند الأطفال من الشهر السادس عقب الولادة، وتمثل أهمية كبيرة في مضغ الطعام والكلام.

بالإضافة لأهميتها الكبيرة في إعطاء الوجه مظهر حسن وجيد، ومن الجدير ذكره أنه عند سن معين تبدأ هذه الأسنان في السقوط، وتتميز بلونها الأبيض عن الأسنان الدائمة، بالإضافة لأن حجمها يكون صغير أيضًا مقارنة بالأسنان الدائمة، وسوف نتعرف بالتفصيل من خلال هذا المقال على مراحل ظهورهذه الأسنان بالترتيب.

مراحل ظهور الأسنان عند الأطفال بالترتيب

تظهر الأسنان اللبنية عند الأطفال بترتيب معين وأما عن مراحل ظهورها فيتمثل في ما يلي:

1- القواطع الأمامية السفلية، وتظهر هذه القواطع عند المواليد الجدد من عمر أربعة أشهر إلى سبعة أشهر، وهى تعتبر أول ترتيب الأسنان ظهورًا.

2- القواطع الأمامية العلوية وتظهر في العادة من سن ثمانية أشهر إلى إثني عشر شهرًا.

3- القواطع الجانبية الأمامية العلوية وتظهر كل منهما تلو الأخرى من سن تسعة أشهر وحتى سن عام وشهر تقريبًا عند الأطفال الجدد.

4- القواطع الجانبية الأمامية السفلية وتظهر هذه القواطع من عمر عشرة أشهر إلى ستة عشر شهرًا.

5- الأضراس الأولية العلوية وتظهر هذه الأضراس على الجهة اليمنى والجهة اليسرى في الفترة من ثلاثة عشر شهرًا وحتى تسعة عشر شهرًا.

6- الأضراس الأولية السفلية وتظهر هذه الأضراس في الفترة من أربعة عشر شهرًا إلى ثمانية عشر شهرًا.

7- الأنياب العلوية وتعمل هذه الأنياب على سد الفراغ الذي يتكون بين القواطع الجانبية وكذلك بين الأضراس الأولية، وتظهر الأنياب العلوية عادة في الفترة من ستة عشر شهرًا وحتى إثنى وعشرين شهرًا.

8- الأنياب السفلية وتظهر هذه الأنياب في العادة في الفترة من سبعة عشر شهرًا وحتى سن عامين تقريبًا.

9- الأضراس الثانوية وتظهر في الفترة من عامين إلى ثلاثة أعوام أو أكثر.

10- الأضراس الثانوية العلوية وتعتبر أخر ظهور الأسنان بالفك العلوي وتظهر في الوقت من خمسة وعشرين شهرًا إلى ثلاثة وثلاثين شهرًا.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الأسنان اللبنية عند الأطفال تظهر في صورة أزواج حيث عادة ما يظهر سن بالجهة اليمنى ويظهر السن الأخر بعد ذلك بالجهة اليسرى، وعادة ما يظهر كل ستة أشهر أربع أسنان، ولقد أشارت الدراسات والأبحاث العلمية على أن الأطفال البنات تظهر لديهن الأسنان اللبنية في وقت مبكر عن الأطفال الذكور، ونلاحظ أيضًا ظهور الأسنان السفلية قبل الأسنان العلوية، وتكتمل ظهور الأسنان اللبنية عند عمر عامين إلى ثلاثة أعوام، وعقب وصول الطفل لأربعة أعوام فإن فكه وعظام الوجه تبدأ بالنمو، ويساعد ذلك على ظهور الأسنان الدائمة، وعند وصول الأطفال سن ستة أشهر إلى عام فإن فكه يكون محتوي على الأسنان اللبنية وكذلك الأسنان الدائمة.

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ترتيب ظهور الأسنان الدائمة عند الأطفال

وأما عن ترتيب ظهور الأسنان الدائمة عند الأطفال فهى كما يلي:

1- الأضراس الأولية العلوية والسفلية وهى تعتبر من أوائل ظهور الأسنان الدائمة وتظهر هذه الأضراس تقريبًا من سنة ستة أعوام إلى سبعة أعوام، ويجب ملاحظة أن هناك أطفال تظهر لديهم القواطع قبل ظهور الأضراس.

2- القواطع المركزية السفلية وتظهر أيضًا في نفس توقيت ظهور الأضراس الأولية.

3- القواطع المركزية العلوية وتظهر من سن سبعة سنوات إلى ثمانية أعوام.

4- القواطع الجانبية السفلية وتظهر هذه القواطع في الفترة من سبعة لثمانية أعوام.

5- القواطع الجانبية العلوية وتظهر في الوقت من ثمانية لتسعة أعوام.

6- الأنياب السفلية وتظهر الأنياب السفلية عادة في الوقت من تسعة إلى عشرة أعوام.

7- النواجذ العلوية الأولية وتظهر في الوقت من عشرة إلى إحدى عشر شهرًا.

8- النواجذ السفلية الأولية وتظهر من عشرة أشهر إلى عام تقريبًا.

9- النواجذ العلوية وتبدأ في الظهور من عشرة إلى إثنى عشر شهرًا.

10- الأنياب العلوية وتظهر من إحدى عشر إلى عام.

11- الأضراس الثانوية السفلية وتظهر من إحدى عشر إلى عام تقريبًا.

12- الأضراس الثانوية العلوية تظهر في نفس توقيت ظهور الأضراس السفلية أيضًا.

13- أضراس العقل العلوية والسفلية وتعد أخر الأسنان الدائمة ظهورًا وتظهر من سن سبعة عشر عامًا وحتى سن إحدى وعشرين عامًا.