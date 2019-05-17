“FDA” توافق على أول دواء لمنع تجلط الدم للأطفال لعلاج أمراض القلب الخلقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت “FDA” على أول حقنة لمنع تجلط الدم للأطفال لعلاج أمراض القلب الخلقية والسرطان والصدمات والعدوى.
وحتى الآن ، كان الأطباء يستخدمون منتجات البالغين بشكل غير رسمي لعلاج الأطفال، لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قد وافقت الآن على الحقن المستخدمة على نطاق واسع، والتى تحتوى على المادة الفعالة " دالتيبارين الصوديوم"، لاستخدامها لمرضى الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن شهر واحد.
وقال "ريتشارد بازدور" ، مدير مركز التميز لعلاج الأورام في إدارة الأغذية والأدوية: "معظم الأطفال الذين يعانون من مشاكل الجلطات الوريدية “VTE” يقاتلون مرضًا أساسيًا خطيرًا مثل السرطان أو أمراض القلب الخلقية، وليس فقط هم الذين يعانون من مرض خطير ، وجود حالة مثل VTE يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات كبيرة وحتى الموت."
وتمت الموافقة على العلاج ، وهو عبارة عن حقن من "دالتيبارين الصوديوم" ، للبالغين في عام 1994، وهو يحجب الإنزيمات التي تغذي الجلطات الدموية ، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.
والآن ، بعد سنوات من الدعوات التي وجهها الأطباء لتوفير علاج رسمي للأطفال ، أعطتها إدارة الأغذية والعقاقير ضوءًا أخضر ، بعد دراسة استمرت ثلاثة أشهر على 38 مريضًا من الأطفال الذين شهدوا تقدمًا في 21 طفل فقط وتراجع في أطفال ولم يحدث أي تغييرات فى المرضى الباقين.
ورحب "روبرت باس" ، رئيس قسم أمراض القلب عند الأطفال في مدرسة إيكان للطب بجبل سيناء ومستشفى جبل سيناء كرافيس للأطفال ، بهذه الخطوة ووصفها بأنها "مهمة".
وقال الدكتور باس "في الوقت الحالي ، يتم استخدام العديد من الأدوية التي قد نستخدمها في طب الأطفال ، وربما معظمها ، كانت للبالغين.
وهذا يعني أن الأدوية "تمت الموافقة عليها للبالغين ولكن يتم استعارتها واستخدامها لعلاج الأطفال على الرغم من عدم موافقة إدارة الأغذية والعقاقير لهذا الغرض".
وأضاف الباحثون :"نأمل أن يكون هناك العديد من الموافقات الإضافية لعوامل لعلاج تجلط الدم الوريدي عند الأطفال بالإضافة إلى العوامل الأخرى لعلاج العديد من أمراض الأطفال الأخرى في المستقبل".
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