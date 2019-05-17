دراسة: الإقلاع عن التدخين أثناء الحمل يرتبط بتقليل خطر الولادة المبكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليه باحثون أمريكيون ولبنانيون أن الإقلاع عن التدخين وخاصة في مرحلة مبكرة من الحمل يرتبط بتقليل خطر الولادة المبكرة ، حتى بالنسبة للمدخنين السجائر بشراهه.
ووفقاً لموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قام الدكتور "سمير سونجي"، من كلية دارتموث جيزيل للطب في لبنان، والدكتور "حيرام بلتران سانشيز" من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ، بتحليل معلومات حول 2533333 من الأمهات الحوامل اللائي وضعن أطفالهن مبكراً، مع تكرار تدخين السجائر في الثلث الأول من الحمل.
التدخين أثناء الحمل
وسعى المؤلفون إلى دراسة العلاقة بين احتمال الولادة المبكرة التى تحدث (أقل من 37 أسبوعًا من الحمل) والإقلاع عن تدخين السجائر طوال فترة الحمل ، وبعد الأثلوث الأول ، وبعد الأثلوث الثاني ، وأثناء الأثلوث الثالث.
التدخين أثناء الحمل
ووجد الباحثون أن الإقلاع عن التدخين في وقت مبكر من الحمل، كلما انخفض احتمال الولادة المبكرة بنسبة 10% بين الأمهات الحوامل اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و 29 عامًا.
وأضاف الباحثون أن التوقف عن تدخين السجائر قد يكون صعباً بشكل خاص على النساء الحوامل، ومع ذلك ، فإن الإقلاع عن التدخين ومبكراً - كان مرتبطًا بتقليل خطر الولادة قبل الأوان حتى بالنسبة للمدخنين الشرهين للسجائر.
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