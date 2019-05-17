شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار دم حديث يكشف انتشار السرطان من تحليل شظايا الحمض النووى بمجرى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور فريق من العلماء البريطانيون اختبار دم جديد يمكن أن يحدد مرضى السرطان الذين لديهم مخاطر أكبر لانتشار المرض.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، يحلل الاختبار الذي طوره الباحثون البريطانيون ، شظايا الحمض النووي التي ألقتها الأورام في مجرى الدم بعد العلاج.

وفي دراسة أجريت على 47 مريضا بسرطان المستقيم، وجدوا أن الاختبار تنبأ بدقة وقت انتشار السرطان خلال العامين المقبلين ، وقد رصد ذلك بمعدل 74% قبل أن يبدأوا العلاج.



تحليل دم حديث

وقالت الدكتورة "شيليز خاكو"، أخصائية الأورام الطبية في مؤسسة رويال مارسدن إن إتش إس ترست البريطانية: "نعلم أن المرضى يستجيبون بشكل مختلف تمامًا للعلاج المعتاد، حيث أن البعض ينتهى لديهم السرطان وبالنسبة للآخرين قد ينتشر السرطان أثناء العلاج".

وتابعت "خاكو": "إذا استطعنا التنبؤ مبكراً بمن سيستمر في الإصابة بمرض السرطان مرة أخرى ، فقد نكون قادرين على تكييف العلاج بجعله أكثر كثافة أو بعمل تجربة بديلة".

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تحليل دم حديث

ولتأكيد نتائج البحث، تم أخذ عينات من الدم قبل وأثناء وبعد أن يكون المرضى قد أتموا العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي (CRT) ، ثم مرة أخرى بعد الجراحة.

وأولئك الذين لديهم شظايا الحمض النووى طوال فترة علاجهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان مرة أخرى في وقت أقرب.

وأضاف البروفيسور "ديفيد كننجهام أوبي" ، استشاري الأورام الطبي في مؤسسة رويال مارسدن "تشير هذه النتائج أن اختبارات الدم توفر لنا طريقة دقيقة لتأسيس نشاط السرطان في جميع أنحاء الجسم".