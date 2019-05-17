رجيم اللوبياء الخضراء لخسارة الوزن حتى في رمضان

تشكل خسارة الوزن والتمتع بالرشاقة حلم كل النساء. ولهذا يتم اتباع الكثير من أنواع الحميات المنحفة. لكن لنحت الجسم بطريقة صحية ينصح باعتماد أنظمة تخسيس صحية مثل رجيم اللوبياء الخضراء. فتعرفي إلى طريقة تطبيقه لتمنعي اكتسابك الوزن الزائد في رمضان.

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تحتوي اللوبياء الخضراء على الكثير من المغذيات مثل المعادن والبروتينات والفيتامينات وخصوصاً B2 وB5 وB9 وK. كما أنها مصدر مهم للألياف والبروتينات.

والأهم أن هذا النوع من الخضار يساعد على خسارة الوزن لأنه يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية. فمع تناول كل 100غ منه يتم استهلاك 25 سعرة فقط. ولهذا من المفيد إضافته إلى كل الحميات الصحية التي تساعد على خسارة الوزن ، خصوصاً أنه يساعد على الشعور بالشبع.

وللاستفادة منه ينصح بتحضير وصفة اللوبياء الخضراء مع الحليب منزوع الدسم. ولذلك يجب تحضير كيلوغرام واحد من اللوبياء الخضراء، حبتيّ بصل، بيضة واحدة، 100 سنتل من الحليب منزوع الدسم، القليل من عصير الليمون والملح والفلفل.

كما يجب القيام بهذه الخطوات: تنزع خيوط اللوبياء وتغسل وتقطع ثم توضع في الماء على النار مع إضافة الملح حتى يغلي.

يقشر البصل ويفرم ويضاف إلى اللوبياء. يخلط الملح والفلفل وصفار البيض في وعاء على حدة مع بضع نقاط من عصير الليمون. عندما تنضج اللوبياء تصفى جيداً وتترك لتبرد لبضع دقائق قبل إضافة صلصة البيض مع الحليب.

رجيم اللوبياء للحد من الجوع



ويمكن تناول هذه الوصفة أثناء اتباع حمية لخسارة الوزن قبل أي صنف آخر لأنها تحد من الشعور بالجوع وتمنع تناول كمية كبيرة من الطعام. لكن يجب في الوقت نفسه ممارسة الرياضة واعتماد نظام غذائي صحي مع اختيار أطباق تحتوي على البروتين مثل الدجاج، التونا أو أي نوع سمك قليل الدسم. وينصح أيضاً بتناول هذا الطبق خلال وجبة الفطور للحفاظ على الرشاقة وحرق الدهون خلال شهر الصوم.



