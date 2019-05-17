شكرا لقرائتكم خبر عن صور ثلاثية الأبعاد.. ماذا يحدث لرأس الطفل أثناء الولادة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر العلماء صوراً ثلاثية الأبعاد تكشف بالضبط كيف يتم ضغط رأس الطفل أثناء الولادة، وتحدث هذه التغيرات خلال المرحلة الثانية من المخاض، عندما يغادر الطفل الرحم ويدفع عبر قناة الولادة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسى التى التقطها الباحثون الفرنسيون عن الضغط الهائل الذى يحدث بجمجمة الطفل.

تغير رأس الطفل شكلها عندما تدفعه الأم إلى الخارج عن طريق الولادة الطبيعية، أو عندما يتم ولادته قيصرياً.

واستخدم أطباء أمراض النساء بقيادة الدكتور "أوليفر آمى" من جامعة أوفيرنى، فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسى ثلاثية الأبعاد لالتقاط صور مفصلة، وتم فحص جماجم وعقول الأطفال السبعة قبل وأثناء مرحلة المخاض، وهو الجزء الذى يتم فيه ولادة الطفل.

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مراحل تغير جمجمة الطفل عند الولادة

وكشف التحليل، الذى نشر فى مجلة PLOS One، عن حدوث ضغط فى أجزاء مختلفة من الجمجمة بدرجات متفاوتة بين الأطفال أثناء المخاض.

وبعد الولادة عادت خمسة من جماجم الدماغ من المواليد الجدد إلى حالة ما قبل الولادة، لكن التغييرات استمرت فى اثنين من الأطفال.



مراحل تغير جمجمة الطفل عند الولادة

بشكل عام قال الباحثون إن النتائج التى توصلوا إليها تشير إلى أن الأطفال يحدث لهم ضغوطا فى الجمجمة أكبر أثناء الولادة مما كان يعتقد سابقا.

وقالوا إن هذا يحتمل أن يكون السبب وراء نزيف المخ والشبكية فى العديد من الأطفال حديثى الولادة بعد الولادة الطبيعية، ويحدث ذلك فى 43% من الولادات الطبيعية.