شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية تدعم خطة لاستخدام تقنية "كريسبر" الجينية لعلاج أمراض القلب‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى شركة (فيرف) الأمريكية للتقنية الحيوية إلى الاستعانة بتقنية "كريسبر" الطبية للتعديل الجينى لوضع حد لأمراض القلب، وذلك بالتعاون مع إحدى كبرى شركات التقنيات الطبية فى العالم لإنجاح هذا المشروع.

وقد كشفت شركة (فيرف) النقاب عن تمكنها من جمع نحو 58.5 مليون دولار، معظمها تم توفيرها من شركة "جى فى" (جوجل فينتشرز سابقا)، الذراع المالية لشركة جوجل الأم.



تقنية "كريسبر".. طفرة ثورية في الهندسة الوراثية

وقالت "كريشنا يشوانت" الشريك العام لشركة (جى فى) - فى بيان صحفى - "تمتلك شركة (فيرف) إمكانيات واسعة غير مسبوقة لمعالجة السبب الرئيسى للوفيات فى العالم".

Advertisements

يأتى ذلك فى الوقت الذى يدرك فيه العلماء أن الموروثات الجينية تلعب دورًا محوريًا فى تحديد خطر الإصابة بأمراض القلب أو الذبحة القلبية.. إذ تتضمن خطة شركة (فيرف) استخدام تقنية كريسبر للتعديل الجينى بين البالغين ذوى الميول الوراثية المرتفعة للإصابة بأمراض القلب لتشكيل مورثات الأشخاص منخفضى خطر الإصابة.

وقال "سيكر كاثيريزان"، المدير التنفيذى الجديد للشركة، "إن الالتزام الضعيف، والتكاليف والتأثيرات الجانبية والوصول المحدود، قللت هذه التحديات تأثير أدوية القلب الحالية مثل الستاتينات الخافضة للكوليسترول".

وأضاف "سيساعد علاجنا فى تغيير منظومة علاج أمراض القلب التى تحدثها الرعاية المزمنة، وتناول الحبوب يوميًا أو الحقن الشهرية للوصول إلى مقاربة علاج المرة الواحدة".