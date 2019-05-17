شكرا لقرائتكم خبر عن عقاقير علاج آلام المفاصل مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد "الجلوكوزامين" من المكملات الغذائية التى يتناولها الأشخاص عادة لتخفيف آلام المفاصل وتقليل أعراض هشاشة العظام، وهو ما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لدراسة تحليلية لبيانات للبيانات الصحية من أكثر من 400 ألف مشارك .

وتكشف المعلومات الصادرة عن المركز الوطنى للصحة التكميلية التكاملية فى الولايات المتحدة أن نحو 2.6% من البالغين فى الولايات المتحدة، أى ما يعادل 6.5 مليون شخص، يتناولون "الجلوكوزامين"، أو شوندرويتين أو كليهما هذه المكملات الغذائية لعلاج آلام المفاصل وتقوية الغضاريف على التوالى.

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القلب

وأجرى الباحثون فى جامعة (تولين) فى نيو أورلينز بولاية (لويزيانا) الأمريكية دراسة رصدية كبيرة، وجدوا أن الأشخاص الذين يتناولون "الجلوكوزامين" قد يكون لديهم أيضا خطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأحداث الصحية الضارة المتعلقة بالقلب، أو الجهاز الوعائى، مثل السكتة الدماغية .



القلب

وقام الفريق البحثى - الذى قاده البروفيسور ديفيد لوتشى الأستاذ فى جامعة (تولين) - بالوصول إلى قاعدة بيانات دراسة البنك الحيوى فى المملكة المتحدة، لاستخدام البيانات المتاحة من 46 ألفا و639 مشاركا.. لم يكن لدى أى من هؤلاء المشاركين أمراض القلب والأوعية الدموية فى الأساس، وقدموا جميعًا معلومات عن استخدامهم للمكملات الغذائية.. من بين هؤلاء المشاركين ، قال 19.3% - أو حوالى واحد من كل خمسة - أنهم تناولوا "الجلوكوزامين" عندما انضموا إلى الدراسة.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن تناول "الجلوكوزامين" بشكل منتظم قد يساعد فى منع مشاكل القلب والأوعية الدموية.