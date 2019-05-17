فيديو معلوماتى.. إزاى هرمون الدوبامين بيتحكم فى سعادتك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‪‬هرمون الدوبامين هو أحد الهرمونات الرئيسية التى تتحكم فى شعورك بالسعادة، فهو من ضمن المواد الكيميائية والعصبية التى توجد فى مخ الإنسان، وتتحكم بشكل رئيسى فى تحسين المزاج، بحسب ما ذكر موقعى‪ psychology today ‬و‪ tony robbins research ‬، فى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على كيفية تحكم هرمون الدوبامين فى سعادتك‪.‬ ‪ ‬ ما هو الدوبامين؟ ما هو الدوبامين؟ ‪أحد الناقلات العصبية فى الدماغ وهى مادة كيميائية تنقل المعلومات بين الخلايا العصبية‪ ‪ ‬ ما هى وظيفة الدوبامين؟ ما هى وظيفة الدوبامين؟ ‪‬- يساعد على تنظيم الحركة والانتباه والتعلم والاستجابات العاطفية Advertisements ‪ ‬‪-‬يشارك بشكل كبير فى النظام الحركى للجسم ‪ ‬‪-‬يؤثر على التركيز فى المعلومات والنوم والتذكر - يلعب الدوبامين دورًا تحفيزيا لإنجاز الأهداف التى يخطط لها الشخص - انخفاض مستوى الدوبامين يؤدى إلى الاكتئاب‪ ‪ ‬ س: كيف يمكنك زيادة مستويات هرمون الدوبامين؟ س: كيف يمكنك زيادة مستويات هرمون الدوبامين؟ ‪ ‬‪-‬تحريك جسمك وممارسة الرياضة ‪ ‬‪-‬ممارسة الامتنان بانتظام ‪ ‬‪-‬تحديد الأهداف الصغيرة والكبيرة وتحقيقها لكى تشعر بالسعادة ‪ ‬

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