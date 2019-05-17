شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتشتغل اوفر تايم.. اعرف كيف يؤثر ذلك على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تختار أن تعمل نوبات عمل إضافية والتى تسمى " أوفر تايم"، لتحسين دخلك، والتى أصبحت منتشرة بشكل كبير فى كثير من المجالات، ولكن هل تساءلت يومًا ما الذى سيحدث إذا كنت تملك عملا يبدأ فى استهلاك صحتك وحياتك؟

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" هناك بعض المخاطر الصحية الخطيرة للعمل الإضافى لكى تواصل عملك بدقة.



لو بتشتغل اوفر تايم

آلام الظهر والرقبة

يحتاج كل جزء من جسمك إلى الراحة، وقد يكون العمل الإضافى مرة أو مرتين فى الأسبوع أمر جيد ، لكن القيام بالأمر نفسه كل يوم ليس بالأمر الجيد، فكلما زاد عدد ساعات عملك ، زاد الضغط على ظهرك ورقبتك، عادة بالنسبة للنساء يميل الألم إلى الظهور فى الرقبة ، حيث يكون الرجل فى أسفل الظهر.



لو بتشتغل اوفر تايم1

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زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

يمكن أن يؤدى إجهاد العمل إلى إفراز هرمون الكورتيزول ، وهو أمر سيء لصحة القلب، وهذا بدوره يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض الشريان التاجى والسكر من النوع 2 وحتى السرطان.

قلة الإنتاجية والتأثير على جودة العمل

العمل الإضافى بدون نتائج مهمة من المحتمل أن يقلل إنتاجيتك، حيث وجدت ورقة بحثية من جامعة ستانفورد أن الأشخاص الذين عملوا لمدة 70 ساعة أسبوعيًا لم يحصلوا على جودة للعمل وإنتاجية أكثر من نظرائهم الذين عملوا لمدة 56 ساعة.



لو بتشتغل اوفر تايم2

نوم عدد ساعات أقل فى الليل

إذا بقيت مستيقظًا لفترة أطول فهذا سوف يؤدى إلى قلة فترة النوم ومزيد من التعب أثناء النهار، و يؤدى قلة النوم إلى انخفاض الإنتاجية مع زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكر من النوع 2 وأمراض القلب.