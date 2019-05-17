شكرا لقرائتكم خبر عن التقويم مش هو الحل .. متى نحتاج إلى تكسير الفك وتعديل الأسنان بالجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم إجراء جراحة الفك التصحيحية لتصحيح مجموعة واسعة من الاختلافات الهيكلية فى شكل الأسنان ، بما في ذلك اختلال الفكين والأسنان، والتي بدورها يمكن أن تحسن المضغ والتحدث والتنفس.

لا تؤدي جراحة الفك إلى تحسين توازن الوجه وتجميله فحسب، ولكن وفقا لتقرير موقع " berksoralsurgery" تضمن أيضًا أن تعديل الأسنان بشكل صحيح والعمل معا بشكل صحيح، أيضا يمكن أن يكون لنتائج جراحة الفك التصحيحية تأثير كبير وإيجابي على العديد من جوانب حياة المريض.



جراحة الفك

الحالات التى تحتاج إلى جراحة الفك

في بعض الحالات، ينمو الفك العلوي والسفلي بمعدلات مختلفة ، مما يؤدي إلى ظهور غير متماثل وعضة غير متساوية،هذه التشوهات الخلقية مثل العيوب الخلقية وإصابات الوجه ، قد تؤثر أيضًا على محاذاة الفك، فإذا كان علاج تقويم الأسنان وحده لا يمكن تصحيحه من أجل الاختلال ، فيجب إجراء جراحة الفك التصحيحية لإعادة وضع الفكين العلوي و أو السفلى.

وهناك بعض العلامات والأعراض الت قد تدل على الحاجة إلى جراحة الفك التصحيحية:

صعوبة المضغ أو عض الطعام.

البلى المفرط للأسنان.

مشاكل أثناء التحدث.

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العضة المفتوحة (المسافة بين الأسنان العلوية والسفلية عند إغلاق الفم)

مظهر غير متوازن للوجه .

تراجع الذقن.

جحوظ الفك.

توقف التنفس أثناء النوم أو الشخير.



جراحة الفك

كيف تتم جراحة تكسير الفك

قبل الجراحة تنقل الأقواس التقويمية الأسنان إلى وضع جديد، مع قرب الانتهاء من علاج تقويم الأسنان قبل الجراحة، يتم عمل الأشعة السينية والصور الفوتوغرافية ونماذج من أسنانك للمساعدة في الجراحة.

يتم إجراء جراحة الفك التصحيحية تحت التخدير العام وعادة ما تستغرق من ساعة إلى 4 ساعات لإكماله، بعدها يقوم الطبيب بإعادة وضع عظام الفكين في موضعها التشريحي الصحيح .

بعد الجراحة ، سيتم تزويدك بتعليمات لنظام غذائي معدل أثناء عملية الشفاء، و يمكن التحكم في الألم بسهولة عن طريق الأدوية والمرضى بشكل عام قادرون على العودة إلى العمل أو المدرسة من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع بعد الجراحة.