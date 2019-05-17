شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. شاى الليمون والزنجبيل لتخفيف أعراض الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم كثير من الناس الأدوية لعلاج الأنفلونزا ونزلات البرد، والتى يكون لها آثار جانبية، على الرغم أنه يمكن علاج الأنفلونزا وتخفيف أعراضها بدون أدوية وباستخدام الأعشاب واللجوء إلى الطبيعة، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام شاى الليمون والزنجبيل لتخفيف أعراض الأنفلونزا، بحسب ما ذكر موقع step to health.



الانفلونزا

والانفلونزا مرض تسببه مجموعة من الفيروسات المعروفة باسم فيروس البرد أو الأنفلونزا، ينتقل فيروس الأنفلونزا من شخص لآخر ، عادة عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي من خلال السعال والعطس، لذلك فهو مرض معدي حاد يصيب الجهاز التنفسي ويؤدي أيضًا إلى سلسلة من الأعراض مثل:

-صداع الرأس.

-الحمى.

-الأعراض التنفسية مثل السعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف.

-أعراض الجهاز الهضمي.

-الضيق العام.



الليمون

1- وصفة شاى الليمون لتخفيف أعراض الأنفلونزا

الليمون يحتوى على فيتامين C، التى تساعدك على الوقاية من الأمراض وتحسين المناعة، كما إن الليمون أيضًا له خصائص مطهرة، كما يساعد تأثيره المدر للبول على التخلص من السموم أثناء الأنفلونزا.

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لتحضير هذا الشاي ، سوف تحتاج إلى:

كوب من الماء المغلي.

1 كيس شاي..

2 ليمونة.

عسل.

الطريقة:

- أعصر الليمون ثم أضف الماء المغلى والشاى والعسل الأبيض.



الزنجبيل

وصفة الزنجبيل لتخفيف أعراض الأنفلونزا

الزنجبيل معروف بخصائصه الصحية، كما أن له خصائص مضادة للفيروسات والبلغم ومضادة للالتهابات، لذلك ، فهو يساعد في القضاء على المخاط والتهاب الحلق.

اشرب الزنجبيل بعد إضافته للماء المغلى ثم أضف العسل للتحلية.