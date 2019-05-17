شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة.. أصحاب الخطوة السريعة يعيشون لفترة أطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون من المركز الوطني للبحوث الصحية (NIHR) في ليستر، أن أصحاب الخطوة السريعة يعيشون لفترة أطول.

ووفقاً للموقع الطبى الامريكى “MedicalXpress”، وجد البحث باستخدام بيانات من بنك الصحة Biobank البريطاني الذي يضم 4741919 شخصًا تم تجنيدهم داخل بريطانيا، أن الأشخاص الذين يتمتعون بخطى سريعة في المشي لديهم عمر افتراضي طويل في جميع مستويات حالة الوزن - من نقص الوزن إلى السمنة المفرطة.

وكان الأفراد الذين يعانون من نقص الوزن مع بطء المشي أقل فى متوسط ​​العمر المتوقع (بمتوسط ​​64.8 سنة للرجال ، 72.4 سنة للنساء).



اصحاب الخطوة السريعة

وهذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها البحث بخطى المشي السريع مع متوسط العمر بغض النظر عن وزن جسم الشخص أو وضع السمنة.

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وقال البروفيسور "توم ييتس"، أستاذ النشاط البدني والسلوك والصحة في جامعة ليستر والمؤلف الرئيسي للدراسة: "نتائجنا يمكن أن تساعد في توضيح الأهمية النسبية للياقة البدنية مقارنة بوزن الجسم على متوسط ​​العمر المتوقع للأفراد.



اصحاب الخطوة السريعة

وبمعنى آخر ، تشير النتائج إلى أن اللياقة البدنية ربما تكون مؤشرًا أفضل على متوسط ​​العمر المتوقع وليس لها علاقة بمؤشر كتلة الجسم ، وأن تشجيع السكان على ممارسة المشي السريع قد يضيف سنوات إلى حياتهم .