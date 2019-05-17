شكرا لقرائتكم خبر عن خدعوك فقالوا "الأكلات دى هتخسسك".. عصير الفاكهة فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تتبع نظام غذائى "دايت" لإنقاص الوزن يجب عليك أن تنتبه لمجموعة من الأطعمة التى تتناولها دون أن تدرى وتساعد فى زيادة الوزن، لذا يجب أن تبتعد عن هذه الأطعمة لأنها سوف تسبب زيادة وزنك مع الوقت، بحسب ما ذكر موقع "step to health ".



عصير الفاكهة

عصير الفاكهة بكميات كبيرة

قد تعتقد أن شرب عصير الفاكهة يكون صحياً أكثر من شرب الصودا أو المياه الغازية، ولكن ما لا تعرفه أن العصير الطازج بكميات كبيرة يساهم في زيادة الوزن.

ويعود سبب زيادة الوزن أيضاً إلى أن العصير يوفر سكريات أكثر من الألياف الموجودة فى الفاكهة بحالتها الصلبة.

لذا قلل من كمية العصير الطبيعي الذي تستهلكه، واختر عصير الفواكه الطبيعي 100٪ إلى الماء العادي بدون إضافة سكريات، وبهذه الطريقة ، ستتمكن من تقليل كمية السكر من الفاكهة.

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الصوصيص

اللحوم الحمراء والسوسيس

مصدر غني للحديد والبروتين، إلا أنه يقدم الدهون المشبعة، هذه الدهون يمكن أن تولد العديد من المشاكل عند استهلاكها بكميات كبيرة.

بالنسبة للجزء الأكبر ، الدهون المشبعة تزيد من مستويات الكولسترول السيئة وبالتالي تعزز ظهور أمراض القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك ، تتراكم هذه الدهون بسرعة في مناطق معينة من الجسم ، مثل البطن والساقين.

إذا كنت لا تستطيع العيش بدونها ، فعليك على الأقل تجنب تناولها مقلية، وتناولها مشوية ولا تضيف المزيد من الدهون إليها مثل: المايونيز والكاتشب.

الكورن فليكس

على الرغم من أنك تعتقد أن حبوب الإفطار أو الكورن فليكس صحية للغاية، إلا إن الحبوب المصنعة تحتوى على كميات كبيرة من السكر المكرر أو مواد التحلية الاصطناعية والدهون، يمكنك استبدالها بالحبوب الطبيعية مثل: الشوفان والكينوا ونخالة القمح، يمكنك إضافة الفواكه الطازجة والمكسرات والعسل بنسبة 100 ٪.



دايت

المياه الغازية الدايت

هذه المشروبات هى أكثر المشروبات التى تتسبب فى زيادة وزنك، رغم أنها "دايت"، لأنها غنية بالصوديوم والدهون وغيرها من المحليات الصناعية السامة من أجل التعويض عن فقدان نكهة المكون الوحيد الذي خفضته.