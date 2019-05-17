ننشر أسباب طلاق ميغان ماركل من زوجها الأول

يعرض الفيلم الوثائقي "Meghan Markle : Movies, Marriage & Motherhood" أسباب طلاق دوقة ساسيكس من زوجها الأول.

ويسلط صناع الفيلم الوثائقي الضوء على حياة ميغان ماركل قبل أن تقابل الأمير هاري، ويستند أصحاب الفيلم إلى مقابلة مع المراسلة آشلي بيرسون، التي تشارك عن كثب في حياة أفراد العائلة المالكة.

وأكَّدت بيرسون أنَّ السبب الرئيس وراء طلاق ميغان ماركل من زوجها السابق ومنتج هوليوود الشهير، تريفور إنجلسون، هو حقيقة أنه تحتم عليهما قضاء أغلب الأوقات بعيدًا عن بعضهما بسبب جريها وراء مستقبلها وشهرتها في التمثيل.

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وقالت بيرسون "لقد كانا معا لمدة 7 سنوات، وتزوجا لمدة عامين، وبعد زواجهما مباشرة تم استدعاؤها للعمل في مسلسل "Suits" لذلك سافرت إلى تورونتو وبقي زوجها في لوس أنغلوس، هذا ما دمر علاقتهما".

يُذكر أن ماركل تطلقت من إنجلسون عام 2013، وفي نوفمبر / تشرين الثاني من عام 2017 عرض عليها الأمير هاري الزواج، وكان له ذلك في أيار / مايو من عام 2018.

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