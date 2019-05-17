شكرا لقرائتكم خبر عن فى الموجه الحارة.. كيف تقى نفسك من ضربة الشمس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتفع درجات الحرارة بقوة هذه الأيام والتى تتزامن مع الصيام فى شهر رمضان الكريم، ولكن يجب على الشخص الحذر بشدة من التعرض لضربة الشمس التى تعتبر حالة طبية طارئة تصل مضاعفتها إلى الوفاة .

يمكن أن تسبب ضربة الشمس وفقا لتقرير موقع "webmd" ضررا للدماغ والأعضاء الداخلية الأخرى، وعلى الرغم من أن ضربة الشمس تؤثر بشكل أساسى على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ، إلا أنها تؤثر أيضًا على الرياضيين الشباب الأصحاء.

ضربة الشمس

ضربة الشمس الناتجة عن التعرض الطويل لدرجات الحرارة العالية عادة ما تكون مقترنة بالجفاف، مما يؤدى إلى فشل نظام التحكم فى درجة حرارة الجسم ، مع وجود مضاعفات تنطوى على الجهاز العصبى المركزى الذى يحدث بعد التعرض لدرجات حرارة عالية، و تشمل الأعراض الشائعة لضربة الشمس " الغثيان والنوبات والارتباك وأحيانًا فقدان الوعى أو الغيبوبة".



ضربة الشمس





أعراض ضربة شمس

أول علامات ضربة الشمس هو الإغماء بجانب بعض الأعراض الأخرى مثل :

الخفقان وصداع بالرأس.

الدوخة والدوار.

قلة التعرق رغم الحرارة بالجسم.

احمرار البشرة وجفافها .

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ضعف العضلات أو تشنجات بها.

الغثيان والقئ.

نبضات سريعة والتى قد تكون قوية أو ضعيفة.

التنفس السريع .

التغييرات السلوكية مثل الارتباك ، أو المذهل.

فقدان الوعي.



ضربة الشمس

كيفية تحمى نفسك ضربة الشمس

عندما يكون مؤشر الحرارة مرتفعًا ، من الأفضل البقاء فى بيئة مكيفة، ولكت إذا كان عليك الخروج للخارج ، فيمكنك منع ضربة الشمس من خلال اتخاذ الخطوات التالية:

ارتدِ ملابس خفيفة وفاتحة اللون وفضفاضة وقبعة واسعة الحواف.

استخدم واقى من الشمس مع عامل حماية من الشمس (SPF) يبلغ 30 أو أكثر.

اشرب سوائل اضافية لمنع الجفاف ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء أو عصير الفاكهة أو عصير الخضار يوميًا.

إعادة جدولة أو إلغاء النشاط الخارجى إلا للضرورة فقط.