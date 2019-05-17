شكرا لقرائتكم خبر عن متستهونش.. كيف تستخدم قطرات العين بطريقة صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستخدم قطرات العين لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات المرضية فى العين من الجلوكوما والتهابات العين إلى الحساسية وجفاف العين، و في كثير من الحالات ، تكون قطرات العين ضرورية للحفاظ على رؤيتك وحماية عينيك.

للحصول على أكبر فائدة من قطرات العين ، يجب عليك استخدامها بشكل صحيح، وذلك وفقا لتقرير موقع " allaboutvision" سواء كنت بحاجة إلى قطرة واحدة يوميًا أو 10 ، فهناك طريقة صحيحة وطريقة خاطئة لوضع قطرات العين في عينيك.

الخطوات الصحيحة لوضع قطرة العين

1. اغسل يديك بالماء والصابون ثم جففهم بمنشفة نظيفة.

2. إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة ، فقم بإزالتها الاستثناء الوحيد هو إذا كنت تستخدم قطرات العين التي وضعت خصيصا لإعادة الاتصال مع العدسات الخاصة بك أو إذا نصح طبيبك لاستخدام القطرات بهذه الطريقة.

3. قم بإزالة غطاء القطارة وانظر إلى الحافة عن كثب للتأكد من أنها غير متشققة أو تالفة دون لمسها.



الاستخدام الصحيح لقطرات العين

4. قم بالاستلقاء أو إمالة رأسك للخلف ، والنظر إلى السقف ركز على نقطة على السقف مع إبقاء عينيك مفتوحة على أخرها.

5. ضع إصبعاً أو إصبعين على وجهك حوالي بوصة تحت عينيك ، اسحب برفق لأسفل لإنشاء جيب بين جفنك السفلي وعينيك.

Advertisements

6. استخدم يدك الأخرى لعقد زجاجة قطرة العين، مع توجيه الحافة إلى الأسفل.



القى رأسك للخلف

7. أمسك الزجاجة بالقرب من عينك (حوالي بوصة واحدة)، احرص على عدم ترك القطارة تلمس عينيك أو رموشك ، لأن هذا يمكن أن يدخل البكتيريا والكائنات الحية الأخرى إلى قطرات العين في الزجاجة.

8. الضغط بخفة لإنزال قطرة واحدة داخل الغطاء السفلي بالعين.

9. قم بإزالة يديك من وجهك أغلق عينيك بلطف وإمالة رأسك لأسفل لبضع ثوان.



وضع قطرات فى العين

10. اضغط برفق على الزاوية الداخلية لجفنك، بجوار أنفك حيث توجد قناة صغيرة تنزل الدموع من عينيك

11. استخدم منديلًا نظيفًا لامتصاص ومسح أى قطرات تتسرب من عينك وعلى جفونك ووجهك.

12. اغسل يديك لتنظيف أي قطرات العين الضالة.