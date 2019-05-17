شكرا لقرائتكم خبر عن بتخسس وبتحسن المزاج.. اعرف فوائد تمارين نط الحبل لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نط الحبل من الرياضات الخفيفة والسهلة والتى يمكنك عملها فى أى وقت، ولا تحتاج لوقت أو مجهود، وفى نفس الوقت يمكنك أن تجنى المزيد من الفوائد الصحية لهذه الرياضة، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد تمارين نط الحبل لصحتك، بحسب ما ذكر موقع " crossrope".



فوائد تمارين نط الحبل

فوائد تمارين نط الحبل

1-زيادة حرق الدهون: أظهرت الأبحاث أن نط الحبل يمكن أن يساعدك على حرق ما يقرب من 1300 سعرة حرارية في الساعة وقد أثبتت دراسات الحالة لدينا ذلك.

2- زيادة كثافة العضلات، تساعد تمارين نط الحبل فى زيادة كتلة العضلات، فخلال هذه الرياضة تقوم مجموعات مختلفة من العضلات فى هذا التمرين.

Advertisements

3- تحسين صحة القلب، يمكن أن يؤدي نط الحبل إلى زيادة معدل ضربات القلب بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات مقارنةً بالتمارين الأخرى، كما يوفر نفس مزايا تمرين الجرى بتأثير أقل على المفاصل، لذا فإن رياضة نط الحبل من ضمن تمارين الكارديو المفيدة لصحة القلب والوقاية من الأمراض التى يمكن أن تصيبه.



فوائد رياضة نط الحبل

4- تحسين التركيز والذاكرة، يساعد نط الحبل على تطوير الجزء الأيمن والأيسر من المخ، وتحسين الوعى ومهارات مثل: القراءة والذاكرة والتركيز وغيرها من الفوائد لصحة عقلك ومهاراتك المعرفية.

5- تحسين المزاج، رياضة نط الحبل من التمارين التى تساعد على تحسين المزاج، فهى تزيد إنتاج الجسم لهرمونات السعادة وتحسين المزاج، كما أنها تعتمد على المرح أثناء ممارستها.

6- زيادة مرونة عضلات أسفل الساق، يمكن أن يؤدي رفع الساق إلى تقوية الجزء الأسفل من الساق، لكن إذا أصبحت الأنسجة العضلية ضيقة جدًا، فقد تزيد من خطر الإصابة بإصابات في أسفل الساق بما في ذلك إجهاد وتر العرقوب أو التهاب اللفافة الأخمصية، القفز على الحبل بانتظام يقوي عضلات الساق ويحسن مرونة الأوتار المحيطة واللفافة.