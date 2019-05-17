شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأفوكادو يساعد على الشبع لفترة أطول.. خليه فاكهة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن استبدال الكربوهيدرات بفاكهة أفوكادو يؤدى إلى زيادة إحساسنا بالشبع لفترة أطول.



فوائد الأفوكادو

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، أشاد الباحثون بالأفوكادو على نطاق واسع باعتباره سوبرفوود، حيث تحتوي الفاكهة على مزيج نادر من الدهون والألياف الصحية وترتبط بمجموعة من الفوائد الصحية.

ولتأكيد نتائج الدراسة حلل الباحثون بيانات 31 مشاركًا، ووجدوا مزيدًا من الأدلة التي يجب مراعاتها، حيث أن الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والذين تناولوا الأفوكادو كجزء من الوجبة شعروا بأقل جوعًا بعد 6 ساعات، مقارنة بأولئك الذين تناولوا جرعة منخفضة من الدهون العالية مع الكربوهيدرات.

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فوائد الأفوكادو

ووجدت الدكتورة "بريت بيرتون فريمان"، أستاذة علوم الأغذية ومديرة مركز أبحاث التغذية بمعهد إلينوي للتكنولوجيا في شيكاغو ، وهو مؤلف الدراسة الأول، أن المتطوعون شعروا بمزيد من الرضا بعد تناول وجبات تحتوي على فاكهة الأفوكادو كاملة أو نصفها ، وقالوا إنهم شعروا بالجوع بنسبة أقل.