شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البابونج أبرزها تخفيف التوتر وتحسين الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البابونج من الأعشاب الغنية بالفوائد الصحية، ويمكنك تناوله كمشروب، وغنى بمضادات الأكسدة مثل: مركبات الفلافونويد، السيسكيتيربين، كما أن له خصائص مطهرة ومضادة للجراثيم و للالتهابات، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد البابونج على الصحة، بحسب ما ذكر موقع organic facts.



البابونج

فوائد البابونجيحسن النوم

وفقًا للبحوث المنشورة في مجلة الصيدلة السريرية، يمكن استخدام شاي البابونج كوسيلة مساعدة للنوم بشكل عام، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم والنوم المضطرب، وقد يساعدك شرب كوب دافئ من شاي البابونج على النوم بشكل أسرع والاستيقاظ والشعور بالانتعاش فى الصباح.

يحسن الهضم

إذا كنت تعاني من تهيج في المعدة، تتراوح أعراضه من الانتفاخ الخفيف إلى أعراض متلازمة القولون العصبي، يمكن أن يكون شاي البابونج مساعدة كبيرة لتحسين عملية الهضم، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات وتسمح بمرور الغازات وحركات الأمعاء الأكثر سلاسة، كما أنه يخفف من آلام قرحة المعدة وتشنجاتها.

ويعمل شاي البابونج كمدر للبول، مما يساعد على طرد المياه والسوائل وغيرها من النفايات من الجسم، هذه الخاصية لا تساعد فقط في فقدان الوزن ولكن أيضًا تحسن الهضم وتحارب الانتفاخ.



فوائد البابونج

الوقاية من السرطان

وفقا لبحث أجري في قسم أمراض المسالك البولية والتغذية بجامعة كيس ويسترن ريزيرف في كليفلاند الأمريكية، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البابونج في محاربة الخلايا السرطانية المختلفة، بما في ذلك سرطان الثدي والجهاز الهضمي والجلد والبروستاتا والرحم، كما وجدت دراسة أخرى نشرت في المجلة الأوروبية للصحة العامة أن شرب شاي البابونج يساعد في الوقاية من سرطان الغدة الدرقية.

Advertisements

يقلل من الالتهابات

الخواص القوية المضادة للتشنج والمضادة للالتهابات فى البابونج فعالة في علاج تشنجات المعدة والأمعاءوتقليل مشاكل مثل متلازمة القولون العصبي والغثيان والتشنجات العضلية وأنفلونزا المعدة والتهاب المعدة والأمعاء.

علاج مرض السكري

أظهرت الأبحاث أن شاي البابونج يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من خلال المساعدة في خفض مستويات السكر في الدم وتنظيم كمية الأنسولين في الدم.

يعزز صحة القلب

كشفت الأبحاث المنشورة من جامعة تافتس في بوسطن، أن شاي البابونج يساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول السيئ (LDL) ، مما يجعل قلبك أكثر صحة.



فوائد شاى البابونج

يعزز الجهاز المناعي

تساعد المركبات الفينولية الموجودة في شاي البابونج على تقوية جهاز المناعة وتجنب العدوى، كما تحارب المركبات الأخرى الموجودة في شاي البابونج أيضًا مشاكل البرد والإنفلونزا والجيوب الأنفية، مما يخفف الاحتقان.

يخفف من التوتر والقلق

أحد الاستخدامات الأكثر شعبية لشاي البابونج هو توفير الراحة من التوتر والقلق بعد يوم طويل في العمل ، يمكن أن تساعد الطبيعة الدافئة والمهدئة لهذا المشروب على زيادة مستويات السيروتونين والميلاتونين في جسمك، ويمكن لهذه الهرمونات التخلص من التوتر والقلق.