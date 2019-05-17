شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الحلبة على صحتك اعرفها وقلل منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحلبة من الأعشاب التى لها فوائد عديدة على الجسم لما لها من قدرة على المساعدة فى الحد من خطر: السرطان، داء السكر، السمنة، ارتفاع الدهون، ضغط الدم المرتفع، أمراض القلب، الالتهابات البكتيرية والفطرية والفيروسية.

ومع ذلك فإن استخدام المركبات فى الحلبة قد يسبب تقلصات الرحم أثناء الحمل ويزيد من أنواع السرطان الحساسة للهرمونات.



اضرار الحلبة 1

استخدامات الحلبة

الحلبة وفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday" هى واحدة من أقدم النباتات المستخدمة طبيا، فى كل من الطب الهندى والصينى التقليدى.

تحتوى الحلبة على العديد من العناصر الغذائية الأساسية، وهذه تساعد على جعله من مضادات الأكسدة القوية، كما تشمل الحلبة على " الكولين – إينوزيتول- البيوتين - فيتامين أ - فيتامينات ب - فيتامين د - الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان – الحديد ".

لقد استخدم الناس الحلبة لمئات السنين لعلاج الحالات التى تتراوح بين نسبة السكر فى الدم غير المستقرة إلى التيستوستيرون المنخفض.



اضرار الحلبة 2

اضرار الحلبة

بعض الآثار الشائعة غير المرغوب فيها للحلبة تشمل:

الإسهال.

اضطراب المعدة .

Advertisements

تغير رائحة البول أو العرق أو حليب الأم .

الدوخة.

الصداع.

يجب على النساء الحوامل تجنب استخدام الحلبة لأنه يحتوى على مركبات يمكن أن تحفز الانقباضات وقد تسبب تشوهات الولادة، يمكن أن تعمل الحلبة أيضًا على نحو مماثل لهرمون الإستروجين فى الجسم ، لذلك قد يؤثر سلبًا على الأشخاص المصابين بسرطانات حساسة للهرمونات.

لا تتفاعل الحلبة سلبًا مع العديد من الأدوية، لكن بعض مركبات الأعشاب التى تحتوى على الحلبة قد تؤدى وظائف مماثلة كالدواء ، لذلك قد لا يكون تناول الأمرين أمراً آمنًا.



اضرار الحلبة 3

حالات تمنع تناول الحلبة

الحمل: الحلبة غير آمنة فى الحمل عند استخدامها بكميات أكبر من تلك الموجودة فى الطعام، فقد يسبب تشوهات فى الطفل ، وكذلك انقباضات مبكرة، و قد يؤدى تناول الحلبة قبل الولادة مباشرة إلى ظهور رائحة غير عادية فى الجسم لحديثى الولادة .

الرضاعة الطبيعية: الحلبة آمنة بشكل محتمل عندما تؤخذ عن طريق الفم لزيادة تدفق حليب الأم على المدى القصير، تظهر بعض الأبحاث أن تناول 1725 مجم من الحلبة ثلاث مرات يوميًا لمدة 21 يومًا لا يسبب أى آثار جانبية عند الرضع.

الأطفال: الحلبة غير آمنة عندما تؤخذ عن طريق الفم عند الأطفال.

الحساسية للنباتات: الأشخاص الذين لديهم حساسية من النباتات بما فى ذلك فول الصويا والفول السودانى والبازلاء الخضراء قد يكونون أيضًا مصابين بحساسية الحلبة.

مرض السكر: الحلبة يمكن أن تؤثر على مستويات السكر فى الدم لدى مرضى السكر، لذا راقب علامات انخفاض السكر فى الدم بعناية إذا كنت مصابًا بمرض السكر وتستخدم الحلبة.