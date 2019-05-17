شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض انيميا الفول منها الشحوب والتعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنيميا الفول من الاضطرابات الشائعة التى تصيب الكثير من الأطفال، وهو اضطراب وراثى يصيب الذكور بشكل أكبر ويسمى أيضاً "نقص G6PD"، وهذا الاضطراب يجعل المصاب به ممنوعاً من تناول العديد من الأطعمة، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض أنيميا الفول، بحسب ما ذكر موقع"kids health".



اعراض انيميا الفول

ما هى أنيميا الفول

أنيميا الفول أو نقص G6PD هو اضطراب وراثي يحدث عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من إنزيم يسمى "الجلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجينيز" (G6PD).

وإنزيم G6PD يساعد خلايا الدم الحمراء على العمل، كما أنه يحميهم من المواد الموجودة في الدم والتي يمكن أن تضر بهم.

في الأشخاص الذين يعانون من نقص G6PD، إما أن خلايا الدم الحمراء لا تنتج ما يكفي من G6PD أو ما تنتجه لا يعمل كما ينبغي.

و بدون G6PD كافية لحمايتهم، تنفصل خلايا الدم الحمراء، وهذا ما يسمى انحلال الدم (hih-MOL-ih-sis)، عندما يتم تدمير العديد من خلايا الدم الحمراء، يمكن أن يصاب الشخص بفقر الدم الانحلالي (hee-meh-LIH-tik) وهذا يمكن أن يسبب التعب، الدوخة، وأعراض أخرى.

خلايا الدم الحمراء التي لا تحتوي على كمية كافية من G6PD حساسة لبعض الأدوية والأطعمة والالتهابات، عندما تؤدي هذه الأشياء إلى فقدان سريع لخلايا الدم الحمراء على مدار فترة زمنية قصيرة ، فإنها تسمى أزمة الانحلال.

و في هذه الحالات ، تتوقف الأعراض عند اختفاء السبب، في حالات نادرة ، يؤدي نقص G6PD إلى فقر الدم المزمن بغض النظر عن التعرض للمحفزات.



انيميا الفول

اعراض انيميا الفول

معظم الأشخاص الذين يعانون من نقص G6PD ليس لديهم أي أعراض، قد يكون لدى البعض الآخر أعراض فقر الدم الانحلالي إذا تم تدمير العديد من كرات الدم الحمراء، ويمكن أن تشمل هذه:

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-الشحوب (عند الأطفال ذوي البشرة الداكنة ، يكون الشحوب في بعض الأحيان أكثر وضوحاً في الفم ، خاصة على الشفاه أو اللسان).

-التعب الشديد أو الدوار.

- سرعة النبض.

-تنفس سريع أو ضيق في التنفس.

- اليرقان أو اصفرار الجلد والعينين.

بول داكن.

الأعراض الخفيفة عادة لا تحتاج إلى علاج طبي، بما أن الجسم ينتج خلايا دم حمراء جديدة ، فإن فقر الدم سوف يتحسن، إذا كانت الأعراض أكثر حدة ، فقد يحتاج الطفل إلى الرعاية في المستشفى.

وأفضل علاج لأعراض نقص G6PD هو الحد من التعرض لأي شيء يثير الأعراض، ومنها البقوليات، فيتامين سى، بعض المسكنات والأدوية.