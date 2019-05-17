شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الفيبروميالجيا.. أدوية السكرى تساعدك فى التخلص من آلامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني ما يقدر بنحو 6% من سكان العالم من مرض الفيبروميالجيا وهي حالة تسبب الألم في جميع أنحاء الجسم، وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى صعوبة ممارسة الأعمال اليومية.

واكتشف باحثون من الفرع الطبي بجامعة تكساس (UTMB) في جالفيستون أن بعض الأدوية المستخدمة فى مقاومة اضطراب افراز الأنسولين لدى مرضى السكري ، كان فعالًا في تقليل الألم لدى الأشخاص المصابين بالفيبروميالجيا ،وفقا لموقع "healthline".

اعراض مرض فيبروميالجيا

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وأكد البحث العلمى المنشور بالمجلة الطبية PLOS ONE أنه بمجرد علاج مرضى فيبروميالجيا بالأدوية التي تستهدف مقاومة الأنسولين يشعرون بانخفاض مستويات الألم بشكل كبير.

مرض فيبروميالجيا

وتظل أسباب الإصابة بمرض فيبروميالجيا مجهولة ،و من أعراضه آلام مزمنة تنتشر في عموم الجسد، تختلف شدتها من يوم لآخر، يستيقظ المريض صباحا وكأنه لم ينم، وعادة ما تصيب التيبسات جميع أجزاء الجسم وخصوصاً قرب المفاصل وشعور دائم بالارهاق وعدم الراحة حتى بعد النوم، وصداع و تورم وانتفاخ في الأيدي، وقد يصل الأمر إلى الإكتئاب المزمن.