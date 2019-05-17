شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب ارتفاع ضغط الدم عديدة أبرزها زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟..إذاً عليك قراءة الأسطر التالية للتعرف على أسباب التعرض لارتفاع ضغط الدم في الجسم، وذلك وفقا لموقع "webmed".

يعد مرض ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة بكثرة، حيث يقوم العديد من الاشخاص باتباع بعض الأشياء الخاطئة التي تسبب هذا الأمر، كالإسراف في تناول الأملاح، أو أخذ بعض الأدوية المسببة لذلك الأمر.

ويعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التي لها العديد من المضاعفات علي الصحة العامة، حيث يزيد من إصابتك بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والفشل الكلوى.

اسباب ارتفاع ضغط الدم

وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومنها التالي:

-الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية العالية، وأيضا الغنية بالملح والدهون، ولذا عليك تجنبها حفاظا علي نسبة ضغط الدم في الجسم.

-هناك بعض الأمراض التي تزيد من فرص إصابتك بارتفاع ضغط الدم، ومنها مرضي الكلي ولخبطة الهرمونات كالغدة الدرقية والسكر وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، فجميعها أمراض تزيد من فرص إصابتك بارتفاع نسبة ضغط الدم.

-هناك علاقة قوية بين الوراثة وارتفاع ضغط الدم، حيث أن الأشخاص المتواجد في عائلتهم هذا المرض هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض الذي يطلق عليه القاتل الصامت.

-الأشخاص الذين لا يبذلون أي نشاط بدني هم أكثر عرضة للإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم.

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-زيادة نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم تزداد دائما كلما كبر الإنسان.

-التعرض لزيادة الوزن من أبرز أسباب ارتفاع ضغط الدم.

-عند التعرض والإصابة بالضغط النفسي والعصبى يتعرض الإنسان للإصابة بارتفاع نسبة ضغط الدم.

-هل تعلم أن هناك علاقة قوية بين التدخين وارتفاع ضغط الدم.

وقدم الموقع بعض النصائح الهامة التي تقلل من ارتفاع نسبة ضغط الدم، ومنها:

-التخلص من الوزن الزائد.

-الإقلاع عن التدخين.

- عليك الاهتمام بتناول الاطعمة الصحية.

-ممارسة الرياضة بشكل يومي من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبته.

-التقليل من وضع الملح في الطعام.