شكرا لقرائتكم خبر عن متفتكرهاش راحة.. لو بتشتغل من البيت اعرف ازاى تحافظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كانت لديك رفاهيه العمل من المنزل، وهو الأمر الذى يمنحك راحة من الالتزامات الكثيرة المفروضة عليك فى حالة العمل من مقر عملك، فلن تكون مضطرا للتنقل بين وسائل المواصلات والجلوس لفترات طويلة فى مكان واحد، ولكن هذا الأمر يتطلب أيضا بعض الخطوات والنصائح للحفاظ على صحتك، نقدمها لك طبقا لما ذكره موقع " “healthywomen:

1- خلق بيئة عمل صحية إن أمكن ، فيجب أن يكون مكتب منزلك أو منطقة العمل المخصصة لك بعيدة عن المطبخ وغرفة النوم للقضاء على فترات الاستراحة المعتادة .

2- إذا كنت ستعمل من المنزل على المدى الطويل ، يجب أن تجلس على كرسي مكتب مريح عالي الجودة للمساعدة في دعم وضعك.

العمل من المنزل Advertisements

3- لا تحدق في شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة من الزمن، وتجنب عينيك بعيدًا عن الشاشة كل 20 دقيقة أو نحو ذلك لبضع ثوانٍ على الأقل لمنع إصابه عينيك بالإجهاد .

4- حافظ على نمط النوم المعتاد لمدة 7 أو 8 ساعات لإستقرار مستوى الطاقة لديك طوال يوم العمل.

خصص وقت الراحله للمارسه الرياضة

5- خذ فترات راحة منتظمة واحرص على ممارسة الرياضة خلالها