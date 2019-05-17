شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النظام الغذائى قليل الدسم يقلل من نسبة الإصابة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف خبراء الصحة منذ فترة طويلة فوائد اتباع نظام غذائي قليل الدسم للوقاية من أمراض القلب، لكن الآن تشير دراسة كبيرة إلى أنها قد تفعل الشيء نفسه ضد سرطان الثدي.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، وجد الباحثون أن تناول الأطعمة قليلة الدسم يقلل من خطر وفاة المرأة من سرطان الثدي بنسبة 21 ٪، والأكثر من ذلك ، أن النساء اللائي يتناولن وجبات منخفضة الدهون يقللن أيضًا من خطر الوفاة من أي سبب بنسبة 15٪.

وقال قائد الدراسة الدكتور "روان تشليبوفسكي" من معهد أبحاث الطب الحيوي في لوس أنجلوس في مركز هاربور - جامعة كاليفورنيا: "هذه هي الدراسة الوحيدة التي توفر دليلاً تجريبياً ومُحكم على أن التدخل الغذائي يمكن أن يقلل من خطر وفاة النساء بسبب سرطان الثدي".

ومنذ فترة طويلة يشتبه النظام الغذائي ليكون عاملاً في السرطان، وتم ربط السمنة بـ 12 نوعًا مختلفًا من أنواع السرطان ، بما في ذلك سرطان الثدي بعد انقطاع الطمث ، وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان.

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النظام الغذائى قليل الدسم

واتباع نظام غذائي مليء بالأطعمة الصحية ، مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات يساعد في الوقاية من السرطان.

وأشار "تشليبوفسكي" إلى أن الدراسات السابقة أظهرت ارتفاع معدل الإصابة بالسرطان في البلدان التي يميل الناس فيها إلى تناول المزيد من الدهون.



النظام الغذائى قليل الدسم

وسيتم تقديم النتائج في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (ASCO) ، في شيكاغو ، في الفترة من 31 مايو إلى 4 يونيو.