شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار للعباقرة فقط.. جاوب على 5 أسئلة بصراحة واعرف نسبة ذكائك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد الكثيرون أنهم أذكياء ولديهم فترة الذكاء الخارقة، وهذا الأمر يتسبب في جعل الشخص مغرورا لحد كبير، فعندما يعتقد أنه ذكي وذكاؤه أكثر من الآخرين فإنه لا يرغب في سمع النصائح، ولتعرف مقدار ذكائك، نقدم اختبار للعباقرة وقياس نسبة الذكاء، وذلك وفقا لموقع "inc"، ومنها:



نسبة الذكاء

1-هل يمكنك حل مشاكل الحياة الحقيقية؟

في حالة إذا كان إجابتك "نعم" فأنت من الأشخاص الأذكياء لأنهم يجيدون حل مشاكل الحياة الواقعية.

2- هل تختار الأشخاص المناسبين للوظائف المناسبة؟

وهنا كلمة الوظائف ليست العمل بل هي تعني أنك لديك القدرة علي اختيار الشخص المناسب في مساعدتك لحل مشكلة ما معك، وإذا كان لديك قدرة علي هذا الأمر فأنت بالفعل شخص ذكي جدا.

3-هل تنجح كثيرًا في تحقيق أهدافك؟

إذا كانت إجابتك "نعم" فعليك العلم أنك شخص ذكي، وطموح، وفي حالة فشل شخص ذكي، يتعلم من هذا الفشل ويجعله نقطة انطلاق لتحقيق النجاح.

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4- هل أنت مبدع؟

إذا كانت إجابتك نعم فأنت بهذه الطريقة ذكي لأن الذكاء مستحيل بدون إبداع.



اختبار الذكاء

5- هل أنت سعيد؟

إذا لم تكن راضيًا عن حياتك فقد لا تكون ذكيًا كما تعتقد. ذلك لأن هدفك الأول من الحياة هو أن تكون سعيدًا، فالشخص الذكي يشعر بالسعادة عادة، ويعرف كيف يحقق السعادة لنفسه وللمحاطين به.

نتيجة الاختبار..

إذا شعرت أنك تمتلك معظم هذه الصفات أي علي الأقل اربعة منهم فأنت ذكي للغاية، وفي حالة امتلاكك لثلاث صفات فأنت ذكي، وأما في حالة امتلاكك لاقل من ثلاث فأنت غير ذكي ويجب عليك القراءة الكثيرة لتشغيل المخ جيدا.