شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك عربى.. الفلافل السودانية والرقاق والمديدة أكلات على السحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ الخليجى والعربى، بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم ”الخليج 365” على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.



سحورك عربى

الفلافل السودانيه

الفلافل من المأكولات التي دخلت السودان عن طريق مصر مع إضافة نكهات السودان الخاة عليها، ويقبل عليها الشعب السودانى فى وجبة السحور، وهي عبارة عن خليط من الحمص المنقوع ،الثوم ،البصل ،الفلفل الحار مع الملح ،الكسبره الجافه والباكينج بودر ثم طحن المكونات جميعها ويمزج مع كل الخليط ويشكل علي شكل دائري ويقلي في الزيت .



سحورك عربى

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خبز الرقاق

يتكون خبز الرقاق من دقيق القمح المجروش والحليب الذى يصنع فى الأفران البدائية لحجاته لتسوية هادئة، ثم يتم تجفيفه مبعده استخدامه طوال شهر رمضان فى السحور من خلال وضعه بالحليب كوجبة مشبعة وغنية بالكالسيوم، كما أنها سهلة الهضم وتساعد على منع العطش.



سحورك عربى

المديدة

وهو حساء سائل من النشا أو الذرة يساعد على تحمل العطش ويعين على الصيام طوال اليوم، ويشمل الدقيق والحلبة والحليب والسكر والماء.