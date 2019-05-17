شكرا لقرائتكم خبر عن السكر والملح والمقليات ممنوعة إذا كنت تعانى من هشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هشاشة العظام هو حالة تنهار فيها وسادة الغضروف بين المفاصل وما يصاحبها من التهابات شديدة وتورم، وتناول الأطعمة التي تسهم في التهاب في الجسم يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراضه، ويجب على مريض هشاشة العظام تجنب بعض الأطعمة التى قد تساعد فى زيادة اعراضه "healthline .

السكر

قد تعمل الكربوهيدرات الغنية بالسكر ، على تغيير الاستجابة المناعية لجسمك تجاه المرض وهو ما يؤدى إلى تفاقم الالتهاب ،وهناك بدائل طبيعية ، مثل العسل قد تكون هى الملاذ الآمن فى حاله التهاب المفاصل .



السكر

الملح

تناول الكثير من الصوديوم يؤدي إلى احتفاظ الخلايا بالماء ما يؤدى إلى حدوث انتفاخ بالمفصل، ويمكن استبداله بالليمون

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الملح

الطعام المقلي

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة ، مثل البطاطس يمكن أن تزيد من الالتهابات في الجسم ،لأن الزيوت المستخدمة في قلي الأطعمة تخلق تفاعلًا كيميائيًا في الجسم وما يصاحبها من ارتفاع مستوى الكوليسترول ، والبديل استخدام كمية صغيرة من زيت الزيتون أو الأفوكادو.



المقليات

الدقيق الأبيض

تحفز منتجات القمح المكرر، مثل الخبز الأبيض ، الاستجابة الالتهابية للجسم ،لذلك فإن الكثير من المكرونة والحبوب ومنتجات الحبوب المكررة قد يؤدي إلى زيادة التهاب المفاصل ،لتجنب ذلك تستخدم الحبوب الكاملة بدلا من منتجات الخبز المصنعة

أحماض أوميجا 6 الدهنية

وفقًا لكلية طب جامعة هارفارد ، يجب الحد من تناول للأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 6 الدهنية ، مثل صفار البيض واللحوم الحمراء،لأن الدهون المشبعة قد تزيد من مستويات الالتهاب في الجسم ، والبديل تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 ، مثل السلمون والجوز وفول الصويا