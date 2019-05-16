انت الان تتابع موضوع كيف تعرف المريض النفسي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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المرض النفسي هو يأتي من العوامل التي توجد حول الشخص حيث ان الحياة مليئة بالأحزان والآلام والعديد من التحديات التي ترهق المشاعر وهي التي تستنفذ القوة والطاقة والعواطف التي توجد داخل جميع الأشخاص، وهذا ما يجعل الشخص أكثر هشاشة وتأثراً كبيراً بجميع الأحداث وهي التي تؤدي إلى زيادة حساسية الشخص تجاه العديد من المواقف وهذا ما يؤدي إلى تعرضه للإصابة بالعديد من الأزمات النفسية.

والمرض النفسي المزمن لم يتم علاجه إلا عند الذهاب إلى الطبيب النفسي، وسوف نقدم لكم اليوم العديد من العلامات التي تجعلك تعرف المريض النفسي وهذا يكون في الحياة الإجتماعية طوال الوقت.

علامات تعرفك المريض النفسي

هي التي تتمثل في العديد من العلامات وهي التي تدل على وجود المرض النفسي والتي من أهمها ما يلي:

الأعراض الجسدية

وهذه الأعراض هي من أكثر الأمور التي لم تكون موجودة غي الأساس في السلوك الجسدي الخاص بالشخص ومن أهم هذه الأعراض هي الإحساس بالصداع الدائم والمستمر، والإصابة الدائمة بالأرق المزمن والنوم المضطرب وهو غير المريح، ورؤية دائماً الأحلام المزعجة وهذا يكون بسبب تأثير العقل الباطن في النفسية الخاصة بالمريض، وفقدان الشهية الاضطرابي وهذا ما يؤدي إلى خسارة الوزن في الجسم وشحوب البشرة وذبول العين و الإحساس الدائم بالألام المتفرقة التي توجد في الجسد وهذا يكون بدون حدوث أي سبب عضوي.

الأعراض الانفعالية

وهي من أهم الأعراض وهو الإحساس المستمر بالحزن والهم وهذا يكون بدون وجود سبب واضح والخوف الشديد من المستقبل ومن الناس وجميع الأشياء الأخرى، أيضاً القلق المستمر والإحساس الدائم بالتوتر الكبير وعدم الرغبة بالضحك ومشاركة جميع الأشخاص الأخرين النكت الخاصة بهم وأحاديثه والميل دائماً إلى العزلة والصمت، والإحساس الدائم بالبكاء بدون سبب وظهور دائماً جميع المشاعر الخاصة بكراهية الأشخاص والإحساس الدائم بإلحاق الأذي بهم أو بالنفس وهي من أكثر العلامات التي تدل على إصابة الشخص بالمرض النفسي والذي لابد من معالجته على الفور.

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الأعراض الاستغرافية

وهذه الأعراض هي التي تكون مثل فقدان القدرة على التفكير المنطقي وأيضاً عدم القدرة على التركيز الذهني والنسيان الدائم وهذا يكون مع العديد من الاضطرابات التي تحدث في الذاكرة ويتم من خلالها استذكار جميع الأشياء الغريبة وهي التي يرافقها العديد من الأفكار الشاذة وجميع التحاليل الغير منطقية لجميع الأمور.

وفي الغالب أيضاً تكون العديد من الأفكار العدوانية ويتم أيضاً تعزيز الإحساس بالظلم الداخلي ومن خلال جميع الأشخاص الأخرين وكثرة الندم واللوم الخاص بالنفس بشكل دائم وهي من أكثر الأشياء التي لابد من حلها دائماً من خلال الذهاب إلى الطبيب النفسي.

الأعراض السلوكية

وهي التي تتمثل في الفشل بالقيام بجميع الأعمال وهي التي كانت جزءاً من الروتين اليومي والتصرف الشديد والعنيف مع جميع الأشخاص والأشياء، وأيضاً الإحساس دائماً بالرغبة الشديدة في تعاطي المواد المخدرة أو بعض المشروبات الكحولية أو الأدوية وهي التي تحتوي على المسكنات والمرور دائماً بحالات شديدة من الغضب و الانفعال، والإحساس الدائم بالعصبية والتوتر والقلق.

الأعراض الإدراكية

وتعتبر هذه الأعراض من أكثر الأعراض النفسية الخطيرة على الإطلاق، وهذا حيث ان الشخص يتخيل فيها وقوع العديد من الأشياء التي لم تحدث ابداً وهو يدعي سماع العديد من الأصوات المتنوعة والغريبة ورؤية الأشياء التي لا يراها أحد من الأشخاص غيره واتهام الأخرين بأنهم قاموا بردود العديد من الأفعال والتصرفات وهي التي لم تحدث أبداً وتكون من أخطر الأعراض التي تحدث للشخص المريض نفسياً.

الظهور في صورة ساحرة

ويحرص المريض النفسي دائماً في الظهور بصورة ساحرة ومتغيره تماماً لطبيعته المختلفة وهذا يكون بغرض أن يظهر وكأنه طبيعياً، وهم دائماً ما يختارون العديد من الموضوعات التي تهم الجميع ويتم تناول العديد من الجوانب عنها وهي التي تكون مثيرة كثيراً لجميع المشاعر بشكل دائم ومستمر، وأن المرضي النفسيين دائماً ما يحكون الروايات المثيرة للاهتمام وهذا لـ يجذبون جميع الأشخاص المحيطون بهم لهم.

المرضى النفسيين غير واقعيين

وأن جميع المرضى النفسيين يفتقرون كثيراً للواقع وايضاً لا يميلون دائماً الخطط طويلة المدى وهذا لأنهم يؤمنون جيداً بأن يعيشون دائماً اللحظة وأنهم يتمتعوا بها وهذا فضلاً عن أنهم يكونوا غير واقعيين تماماً، وهذا إذا أنهم يكون لديهم العديد من الأحلام المستقبلية وهم لا يريدون العمل في الاعمال الطبيعية ولكنهم يريدون العمل في الفضاء و محارب النينجا وعميل مباحث فيدرالي وغيرها من الأشياء الغير واقعية.

المرضي النفسيين غير مسؤولين

وهذا حيث أنه لا يتحمل المسؤولية ولا يهتم أبداً بخيانه زوجته له أو أن يكون متهوراً مع الخطيبة أو أن يخالف جميع القوانين ولا يتحمل المسئولية في جميع نواحي حياته، وهم لديهم فرط في النشاط واضطرابات في السلوك وهي من المتنبؤات القوية الخاصة بالسلوكيات النفسية في مرحلة البلوغ وأنهم من الشخصيات التي تفتعل العديد من المشاكل مع كل من حولهم طوال الوقت.