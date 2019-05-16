اعراض تدل على زيادة فيتامين b12

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يعتبر فيتامين b12 من أهم الفيتامينات الخاصة بالمجموعة ب وهو الذي يذوب في الماء وتم اكتشافه في العديد من المحاولات الخاصة بعلاج فقر الدم الخبيث أو الوبيل وهو الذي يتميز بأنه ضخم الأرومات وهو كبير الكريات ويرتبط أيضاً بالاعتلال العصبي.

وقد يتم الاعتقاد في البداية أنه من أهم الأنواع الخاصة بفقر الدم وهو يتعلق بالفولات ولكن هو يتم علاجه بالفولات وهو يساعد في حل المشكلة الخاصة بكريات الدم وهو يساعد في عمل الإعادة الكاملة ليتم تصنيعها ولكنه أيضاً لن يعالج التلف الكامل والخاص بالأعصاب وهي التي ترتبط بالعديد من الأمراض التي تخص جميع المهام بها.

اهمية فيتامين b12

يعتبر فيتامين b12 من أكثر الفيتامينات الهامة ولها دور كبير نظراً إلى انقسام الخلايا وتكوين حمض DNA وهو نقطة هامة وتؤثر بشكل كبير وواضح على جميع الخلايا السريعة والانقسام هو يكون مثل خلايا نخاع العظم وخلايا الجهاز الهضمي، وهذا لأن له دوراً كبيراً في تنشيط جميع الفولات وهذا لأداء الدورة في التكوين الكامل لخلايا الدم الحمراء وأن نقصه يؤدي إلى وجود نقصاً ثانوياً في الفولات وهذا ما ينتج عنه فقر الدم المشابهة وهذا الذي يحدث نتيجة نقص الفولات وهو فقر الدم وهو ضخم الأرومات الكبير الكريات.

وهذا حيث أن خلايا الدم الحمراء تفشل بشكل كبير في الأنقسام وتضعف قدرتها على الأداء الخاص بوظيفتها في نقل الدم، وأيضاً ألا أنه يتميز عن فقر الدم الذي ينتج عن نقص الفولات بوجود التلف الكامل في الأعصاب الذي يصاحب له وهو يطلق عليه فقر الدم الذي ينتج عنها نقص فيتامين b12 وهذا بسبب غياب العامل الداخلي وهذا يكون بسبب فقر الدم الخبيث أو الوبيل.

اعراض زيادة فيتامين b12

طفح جلدي وحكة .

ألم في الكبد ، مختلطة في الكبد.

الشعور بالضعف العام ، الدوار ، عدم وضوح الرؤية ، التنميل أو التنميل في اليدين والقدمين.

اضطراب التركيز.

التهاب اللسان.

شعر ضعيف وسقوط.

شاحب الجلد والاصفرار في العينين.

إختلال النوم. العدوى أو الإسهال.

مشاكل في الهضم. اضطراب نبضات القلب.

علاج التهابات المثانة وعسر الهضم وفقر الدم أو فقر الدم الخبيث.

أعراض نقص فيتامين b12

هذا يكون بسبب فيتامين b12 وهو الذي يحدث تلفاً في الأعصاب وهذا يكون نظراً إلى الدور الهام وهو الذي يلعب دوراً هاماً في تكوين غمد المايلين وهو الذي يحيط ويحمي جميع الألياف الخاص بالأعصاب.

تظهر العديد من الأعراض الخاصة بنقص فيتامين b12 وهو يكون على هيئة كبيرة في الذي يؤدي إلى تراجع في الذكاء وسرعة في النسيان وفقدان الذاكرة وهي التي تكون قصيرة المدى.

الإحساس بالخدر في الأطراف وصعوبة شديدة في المشي.

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وقد أيضاً سبب تلف شديد في الأعصاب الخاصة بالشلل وهو الذي يكون في الحالات المتقدمة وهذا بحيث أنه يبدأ في التلف الخاص بالأعصاب والذي يكون في الأطراف وهو الذي يصل إلى الجهاز العصبي المركزي، وتظهر أيضاً العديد من الأعراض العصبية وفي العادة هي التي تكون متأخرة عن الأعراض التي تخص فقر الدم وهذا حيث أنه لابد من تشخيص وعلاج نقص فيتامين b12 وهو يكون في مراحله الأولى.

التعب والإرهاق الشديد وهذا يكون بسبب نقص الفيتامين وسرعة نبضات القلب والتنفس الذي ينتج عن عدم فاعلية جميع الخلايا التي توجد في الدم الحمراء والخاصة بنقل الأكسجين.

حدوث العديد من المشاكل في الجهاز الهضمي وهي مثل الإمساك والإسهال والغازات.

أيضاً قد يتسبب هذا في الاصفرار الشديد الذي يحدث في لون الجلد والعينين وهو الذي ينتج عن تكرار الحصول على فقر الدم وفشل تكون الخلايا الخاصة بـ الدم الحمراء واحمرار وتملس وانتقال اللسان دائماً.

من الممكن أن تظهر العديد من الأعراض النفسية مثل الأكتئاب وأيضاً يتم فحص العديد من المستويات الخاصة بفيتامين b12 في الدم وهي ليست طريقة فعالة لمعرفة حالته في الجسم ولكن لابد من الفحص الخاص بالنتائج التي يتم الاعتماد عليها في الدم، وهي التي تشتمل على حمض الميثيل مالونيك و الهوموسيستين وبالرغم من أنها تعتبر من الفحوصات الهامة والمكلفة إلا أنها من الأشياء الأكثر حساسية وفعالية في الكشف عن نقصه.

ومن الممكن أن يحدث العديد من المراحل الخاصة بنقص فيتامين b12 وأن العديد من المرضى يعانون من عدم وضوح في الرؤية وفقدان البصر.

يعمل أيضاً الفولات الذي يتم تناوله بكميات كبيرة على علاج فقر الدم وهو الذي يسببه في نقص فيتامين b12 ويوجد إخفاء شديد في جميع الأعراض الأولية الخاصة بنقصه، ولذلك من الممكن أن يحدث تلف في الأعصاب وهو يكون بدون أن يصاحبه العديد من الأعراض الخاصة بفقر الدم وهو يكون أيضاً واضحاً وهذا يكون في حالة تناول كميات كبيرة من الفولات.

علاج نقص فيتامين b12

يعتبر علاج نقص فيتامين b12 من أسهل أنواع العلاج والغير مكلفة فهو يتم علاجه من خلال أخذ حقن فيتامين b12 وخاصة يكون في الحالات التي تخص فقر الدم الخبيث، وأيضاً يتم إعطاء العديد من المكملات الغذائية من خلال الفم أو البخاخات الخاصة بالأنف وهي التي تكون مدي الحياة.

وأما في حالة نقص الفيتامين فهو يكون بسبب الحمية النباتية ولابد على الشخص المصاب أن يقوم بتعديل الحمية الخاصة به وهي التي تحتوي على العديد من المنتجات الخاصة بالحبوب المليئة بالفيتامينات وهذا للحصول على الحقن أو المكملات الهامة.