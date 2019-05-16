العادات الغذائية الخاطئة و حلولها

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مع الحياة العصيبة التي نعيشها اليوم، نحن عادة لا ننتبه إلى الطريقة التي نأكل بها والآثار السلبية التي تؤدي بها بشكل غير صحيح على جسمنا، اليوم في الطب الآخر سوف نعلمك ما هي العادات الغذائية السيئة والأخطاء التي تضر بأجسامنا بشكل كبير وكيفية التخلص من هذه العادات باتياع عادات اكثر صحة.

العادات الغذائية الصحية الخاطئة

تخطي الفطور

عدم تناول وجبة الإفطار في الصباح عادة سيئة، لأنك لن تعطي جسمك الطاقة اللازمة لمواجهة اليوم، بالإضافة إلى ذلك سوف يتسبب لك هذا الاضطراب في تناول المزيد من الطعام أثناء الغداء، مما سيسهم في زيادة الوزن.

أكل قبل النوم بوقت قليل

إذا كنت ترغب في النوم جيدًا، تجنبي تناول الطعام قبل الذهاب إلى السرير، حيث قد يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في الوزن بالإضافة إلى عدم الراحة في اليوم التالي، حيث يصبح الهضم أبطأ ويصبح من الصعب هضم الطعام.

تناول الطعام بين الوجبات

يمكن أن يكون تناول الطعام بين الوجبات عكسيًا جدًا لأنهما عادة ما يتم استهلاك الأطعمة المقلية أو الوجبات الخفيفة الشهيرة ، مما يؤدي إلى زيادة حتمية في الوزن.

لم تأكل ما يكفي من الفواكه والخضروات

تحتوي الفواكه والخضروات على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات اللازمة للتطوير الأمثل للكائن الحي، تناول اللحوم والبيض ومنتجات الألبان فقط على الخضروات لن يمنح جسمك العناصر الغذائية الضرورية للتطور بشكل صحيح ويعاني من قصور يمكن أن يضر بصحتك بشدة.

تناول الطعام أثناء القيام بشيء آخر

الأكل في نفس الوقت الذي يحدث فيه شيء ما ، على سبيل المثال العمل أو الدراسة أو مشاهدة التلفزيون هو عادة سيئة للغاية في الطعام، مما يجعلك تتناول المزيد من الطعام إنتاج زيادة الوزن بشكل كبير ولا تولي اهتمامًا لعلامات الشبع التي ينبعث من الجسم

أكل بطريقة سريعة جداً

عندما تجلس لتناول الطعام وتناول طعامك ببطء، فإن علامات الشبع تستغرق حوالي 20 دقيقة للوصول إلى المخ ، ولكن إذا قمت بذلك بسرعة، فلن تمنح عقلك الفرصة لإخبار جسدك أنه بالفعل راض وسوف تأكل أكثر من اللازم.

شرب القليل من الماء

من المؤكد أنك تعرف أن الماء ضروري لتحقيق الأداء السليم للجسم وتنظيفه من السموم والشوائب وكذلك تسريع عملية الأيض، مما سيساعدك على الحفاظ على وزن صحي، إذا كانت لديك العادة السيئة المتمثلة في شرب القليل من الماء، فإن عملية التمثيل الغذائي لديك تبطئ وسيزيد وزنك مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.

إغراء الأطعمة من حولك

من الصعب مقاومة إغراء تناول شيء لذيذ مثل الحلويات أو الوجبات الخفيفة، لذلك من الضروري توخي الحذر لعدم تناول هذا النوع من الطعام بين يديك، يفضل الاحتفاظ بالأطعمة الصحية مثل الفاكهة أو الخضار معك لتجنب زيادة الوزن غير الضرورية.

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تناول الطعام مباشرة من الحاوية

إذا كانت لديك عادة أكل خاصة مثل البطاطس المقلية أو الأطعمة الأخرى ، فستتعرض لخطر عدم التوقف حتى انتهاء الكمية بأكملها طريقة واحدة لتجنب ذلك هي أن ترى ما تأكله، تقنين الأجزاء ولا تأكل كل شيء دفعة واحدة.

الإساءة للأطعمة الغذائية

على الرغم من أن تناول وجبة منخفضة السعرات الحرارية يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، فإن تناول كميات كبيرة منه يمكن أن يصبح عادة سيئة، إلا أنك ستكتسب زيادة في الوزن يمكن أن تؤدي إلى السمنة بسبب الأمراض الناتجة عنها.

العادات الصحية الجيدة لتناول الطعام

اختيار نظام غذائي متنوع

الجمع بين الأطعمة من مجموعات مختلفة كل يوم لضمان استهلاك جميع العناصر الغذائية اللازمة.

تناول 5 وجبات يوميًا

يجب توزيع الطعام على مدار اليوم في 3 وجبات على الأقل ، رغم أن المثل الأعلى هو الحصول على 5.

تناول وجبة الإفطار بالأهمية التي يستحقها وتناول وجبة عشاء خفيفة. وتجنب تناول الوجبات السريعة بين الوجبات!

الحبوب أساس الغذاء

لأنها غذاء قليل الدسم وغني بالألياف والمعادن والفيتامينات، وهي تتألف في المقام الأول من الكربوهيدرات، وهي المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم.

الفواكه والخضروات ضرورية

تناول ما لا يقل عن 5 قطع من الفاكهة والخضروات يوميًا فهي غنية بالمواد المضادة للاكسدة والألياف والمعادن والفيتامينات، اختر الفواكه والخضروات في الموسم فهي أرخص ونضجت بشكل طبيعي.

الدهون المعتدلة

تعتبر الدهون مغذيات أساسية في النظام الغذائي، ولكن يجب أن يكون استهلاكها معتدلاً، يعطي الأولوية لاستهلاك الزيوت ذات الأصل النباتي ويفضل زيت الزيتون.

لا توجد أطعمة سيئة

لا تمنع نفسك من تناول بعض الأطعمة، الشيء المهم هو عدم تشجيع عادات الأكل السيئة وإساءة استخدام بعض الأطعمة (الأطعمة الجاهزة أو الوجبات السريعة).

الماء أساسي وضروري

الحفاظ على الترطيب الكافي ضروري إذا أردنا الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، كمبدأ توجيهي يوصى بأن يشرب كل شخص من 1.5 إلى 2 لتر يوميًا.