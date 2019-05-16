لقطات مثيرة لإزالة أكثر من 100 مسمار من أمعاء رجل هندي

انتشرت لقطات مثيرة توضح قيام الجراحين بإزالة أكثر من 100 مسمار من أمعاء رجل يعيش في ولاية راجستان الهندية، حيث قال الأطباء إن، بولا شانكار، كان محظوظا للبقاء على قيد الحياة، بعد انتشال 116 مسمارا حديديا على الأقل، دون وجود أي ثقوب في بطنه.وأثناء وجوده في المستشفى، اكتشف الأطباء أن المريض البالغ من العمر 43 عاما، يمارس عادة تناول المعادن والأسلاك، وفقا لصور الأشعة السينية، حيث قال الدكتور أنيل سايني، الذي قاد فريقا من الأطباء أثناء إجراء العملية، إنها أول حالة من نوعها في ولاية راجستان.

وقام الفريق بتصوير فيديو للعملية الجراحية، يكشف عن استخراج أظافر من أمعاء المريض، وسط حيرة الأطباء. وقال الأخ الأصغر للرجل، الذي يتعافى الآن في المستشفى، إن أخاه تناول عقارا للأمراض العقلية طوال العقدين الماضيين.

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