أستاذ جراحات سمنة يؤكد أن مصر من أهم دول العالم في محاربة "التثدي" لدى الرجال

أكد الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس المصرية، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، والمؤسس لمبادرة "مصر بدون سمنة"، أن مصر من أهم دول العالم فى محاربة السمنة والتثدى لدى الرجال ونحت القوام وعالم التجميل بشكل عام ، لما تمتلكه من إمكانيات مذهلة سواء على المستوى البشرى أو من خلال التقدم التكنولوجى المستخدم فى عالم التخلص من السمنة. وقال الدكتور أحمد السبكى أن عالم السمنة عالم ملىء بالتفاصيل الكثيرة التى يجب معرفتها كنوع من أنواع الثقافة العامة , وذلك لتحديد المناسب والأفضل لمرضى السمنة من خلال التعرف على الإمكانيات المذهلة , وكيفية البدء فى التخلص من مرص السمنة بالإضافة الى التعرف على جراحات وعمليات السمنة ومعرفة نتائج كل عملية وخاصة أن هناك إختلاف فى عمليات السمنة حسب كل حالة , فما يناسبه عملية تكميم المعدة لا يناسبة عملية تحويل المسار والعكس صحيح.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى أن عملية تكميم المعدة واحدة من الإجراءات الممتازة التى أثبتت نجاحات مبهرة فى التخلص من السمنة والدخول الى عالم الأصحاء , والتخلص من كل الأمراض المرتبطة بالسمنة المفرطة , إضافة الى أن عملية تحويل المسار تأتى هى الأخرى على رأس عمليات السمنة الجيدة التى تصل بصاحبها الى بداية طريق الحياة الصحيحة .

وأوضح الدكتور أحمد السبكى أن إختيار عملية السمنة للمريض يحددها الطبيب المعالج فقط بناء على الحالة الصحية وطريقة الحياة وبناء على التحاليل والإجراءات الطبية المسبقة للعملية , فلا يمكن أن يتم إتخاذ قرار إجراء عملية من تلقاء نفس المريض دون مشاركة الطبيب فى إتخاذ القرار.

وأشار الدكتور أحمد السبكى أن مبادرة "مصر بدون سمنة" بحلول 2030 واحدة من المبادرات الطبية المجتمعية التى تعمل على الإرتقاء بالمجتمع وإنتاجه من خلال الإتقاء بالصحة العامة والتخلص من مرض قد يرتبط بكثير من الأمراض

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