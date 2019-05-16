شكرا لقرائتكم خبر عن ولد ولا بنت.. اعرفى امتى بيتحدد جنس الجنين فى الرحم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أكثر الأشياء التى تسعى كل امرأة حامل لمعرفتها هو جنس الطفل، وتسعى الكثير من النساء الحوامل إلى اكتشاف هذا الأمر فى أسرع وقت ممكن، وبحسب ما ذكر موقع "Live strong" فإن جنس الجنين يتم تحديده فور عملية الإخصاب بين الحيوان المنوى والبويضة وقبل أن يصبح جنيناً، فى هذا التقرير نتعرف على المزيد من المعلومات حول وقتتحديد جنس المولود.



تحديد نوع الجنين

تحديد جنس الجنين

يتم تحديد الجنس فور الإخصاب، يحدد الزوج 23 من الكروموسومات،تحتوي بيضة الأم على كروموسوم X، في حين أن الحيوانات المنوية للأب تحمل إما كروموسوم X آخر أو كروموسوم Y، و تركيبة XX تعني أن طفلك أنثى وأن تركيبة XY تعني أن طفلك ذكر و هذا يعني أن جنس الطفل يتحدد قبل أن يعتبر جنينًا.





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تطور الجنين

رغم أن الهياكل التناسلية الداخلية والخارجية لطفلك هي نفسها خلال الأسابيع القليلة الأولى من نمو الجنين، إلا أن الأعضاء ستتغير في النهاية، وسوف تصبح الغدد التناسلية لطفلك إما المبايض أو الخصيتين.

وستصبح الثنيات التناسلية إما الشفرين أو كيس الصفن، وكل هذا يعتمد على وجود أو عدم وجود هرمون التستوستيرون، الذى يكون حاضرا في الأجنة مع كروموسوم Y، وسوف تبدأ الأعضاء الجنسية الذكرية في التكون، وإذا كان التستوستيرون غير موجود، فسوف تتطور الأعضاء التناسلية لدى الإناث.



نوع الجنين

متى تصبح الأعضاء الجنسية مرئية عند الجنين؟

على الرغم من أن جنس طفلك يتحدد فور الإخصاب، إلا أنك لن تكون قادرًا على معرفة الجنس إلا في الأسبوع الـ 16 إلى 18 من الحمل.

في الأسبوع السادس تقريبًا، سيطور طفلك براعمًا صغيرًا يسمى درنة الأعضاء التناسلية في موقع الأعضاء التناسلية، سيبدو هذا هو نفسه بالنسبة للفتيان والفتيات حتى الأسبوع التاسع تقريبًا عندما تبدأ أعضاء الجنس في التكون، بحلول نهاية الأسبوع العشرين ، يجب تشكيل الأعضاء الجنسية الخارجية بالكامل لكل من الذكور والإناث.