شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: واحد من كل سبعة أطفال يولد بانخفاض فى الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على تقييم عالمي لوزن الولادة، ونشر أكثر من 20 مليون من المواليد الجدد في عام 2015، ووجد الباحثون أن واحدا من كل سبعة أطفال - وزنه أقل من اللازم.

وأفاد الباحثون خلال الدراسة التى جاءت نتائجها مؤخراً في مجلة "لانسيت جلوبال هيلث" أن أكثر من 90% من الأطفال الذين يزنون أقل من 2.5 كيلوجرام (5.5 رطل) ولدوا في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وفي جميع أنحاء العالم ، كان ما يقل قليلاً عن 15% من المواليد الجدد في 148 دولة تم فحصهم يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة ، حيث تراوحت نسبتهم بين 2.4% في السويد وحوالي 28% في بنغلاديش، وهذا أقل من المعدل العالمي البالغ 17.5% عام 2000.



انخفاض الوزن عند الولادة

لكن المؤلفة الرئيسية "لهانا بلينكو"، الأستاذة بكلية لندن للصحة والطب الاستوائي ، قالت إن تحقيق هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في منع الوزن المنخفض عند الولادة بنسبة 30% بين عامي 2012 و 2025 سيتطلب أكثر من مضاعفة وتيرة التقدم.

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وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، ارتفع عدد المواليد الأحياء منخفضي وزن الولادة فعليًا من 2000 إلى 2015 ، من 4.4 إلى 5 ملايين.

ويقدر أن جنوب آسيا كانت لديها 9.8 مليون في عام 2015 ، وهو ما يقارب من نصف المجموع العالمي.



انخفاض الوزن عند الولادة

ويرتبط وزن أقل من 2.5 كيلوجرام عند الولادة ارتباطًا وثيقًا بارتفاع معدلات وفيات حديثي الولادة وسوء الحالة الصحية في وقت لاحق من الحياة، وأكثر من 80% من المواليد الجدد البالغ عددهم 2.5 مولود في العالم يموتون سنويًا.

والأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من نقص الوزن لديهم أيضا خطر أكبر من التقزم وكذلك المشاكل التنموية والصحية ، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.